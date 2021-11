(Guadalajara) Paula Badosa a porté à huit sa séquence de victoires, prenant la mesure de la Grecque Maria Sakkari en deux manches de 7-6 (4), 6-4 lors des Finales de la WTA, samedi.

La Presse Canadienne

L’Espagnole de 23 ans terminera au sommet de son groupe si la Biélorusse Aryna Sabalenka défait la Polonaise Iga Swiatek, en soirée. Badosa pourrait aussi s’assurer d’une place en demi-finale si Swiatek gagne en trois sets.

Les Finales de la WTA, qui ont été annulées l’an dernier en raison de la pandémie de COVID-19, se jouent sous forme de tournoi à la ronde et les deux meilleures joueuses de chaque groupe accèdent aux demi-finales.

L’Estonienne Anett Kontaveit s’est déjà assurée d’une place en demi-finale.

Les demi-finales auront lieu mardi et la finale est prévue mercredi, au Centre panaméricain de tennis de Zapopan, en banlieue de Guadalajara, la deuxième plus grosse ville du Mexique.

Badosa, classée 63e au monde il y a un an, a éclos cette saison. Elle a signé ses deux premiers titres en carrière, à Belgrade et à Indian Wells, et elle fait partie des six joueuses à être entrées dans le top-10 pour une première fois, cette saison.

Swiatek, Sakkari, Kontaveit et Barbora Krejcikova, qui participent aux Finales de la WTA, sont les autres joueuses ainsi que la Tunisienne Ons Jabeur, qui a tout juste raté sa qualification pour le tournoi.

Les Finales de la WTA se jouent à Guadalajara pour cette année seulement. L’évènement retournera à Shenzhen, en Chine, en 2022.