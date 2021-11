Tommy Paul et Denis Shapovalov s’affronteront en finale

(Stockholm) Denis Shapovalov a accédé à une deuxième finale consécutive à l’Omnium de Stockholm en remportant une demi-finale canadienne en deux manches de 6-4, 7-5 aux dépens de Félix Auger-Aliassime, vendredi.

La Presse Canadienne

Troisième tête de série du tournoi, Shapovalov a réussi sept as et il a gagné 72 % de ses points en premier service. Il a amélioré à 4-3 sa fiche en carrière contre son bon ami et coéquipier à la Coupe Davis.

Auger-Aliassime a été dangereux en premier service, gagnant 84 % de ses points. La précision de celui-ci a toutefois posé problème, alors qu’il n’a placé que 42 % de ses premiers services en jeu.

Même s’il s’est incliné, le Québécois devrait percer le top-10 du circuit de l’ATP lorsque le prochain classement sera publié, la semaine prochaine.

Shapovalov a triomphé à Stockholm en 2019, quand il a défait Filip Krajinovic pour obtenir son seul titre de l’ATP. L’évènement a été annulé en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Shapovalov aura maintenant sur sa route l’Américain Tommy Paul.

PHOTO FREDRIK SANDBERG, ASSOCIATED PRESS Tommy Paul

Paul a atteint la finale d’un tournoi de l’ATP pour une première fois en carrière, défaisant son compatriote Frances Tiafoe 5-7, 7-6 (5), 6-4.

Paul a poursuivi sa lancée de belle façon, après avoir battu le Britannique Andy Murray en quarts de finale.

« C’est le meilleur niveau de tennis que j’ai joué pendant toute l’année », a dit Paul après son match, qui a duré deux heures et 30 minutes.

Tiafoe cherchait à accéder à une deuxième finale en trois semaines — après le tournoi de Vienne il y a deux semaines. Il avait gagné ses trois derniers affrontements contre Paul.

Paul a terminé le match en force. Il a pris les devants 2-1 au troisième set en rejoignant un amorti pour réussir un coup gagnant à sa quatrième balle de bris. Il n’a perdu que deux de ses 16 points suivants au service.

« J’ai tenté d’avoir du plaisir et j’ai joué mon meilleur tennis, a observé Paul. Plus je jouais des matchs, plus j’étais à l’aise dans des situations de pression. J’ai adoré jouer devant de grandes foules. »