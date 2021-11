(Guadalajara) Maria Sakkari a utilisé son solide premier service pour étendre sa domination sur l’ancienne championne de Roland-Garros Iga Swiatek dans une victoire de 6-2, 6-4 lors de leur match d’ouverture des Finales de la WTA, jeudi.

Associated Press

Sakkari, 26 ans, qui connaît une année exceptionnelle, avait également évincé Swiatek en deux manches lors des quarts de finale de Roland-Garros et des demi-finales d’Ostrava, cette année. Sakkari a commencé l’année au 21e rang et bien qu’elle n’ait remporté aucun titre cette saison, elle a atteint la finale à Ostrava et les demi-finales des Internationaux des États-Unis, du tournoi de Roland-Garros et du tournoi de Miami pour devenir la première Grecque à se qualifier pour les Finales de la WTA.

Swiatek, qui a remporté des titres à Adélaïde et à Rome, en 2021, fait également ses débuts au tournoi de fin de saison.

Sakkari a remporté 26 des 27 points lors de son premier service et a brisé le service de son adversaire lors des troisième et septième jeux de la première manche.

Elle a ensuite réussi un autre bris de service pour prendre une avance de 4-3 dans la seconde manche.

Le tournoi, qui a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, comprend une phase de groupes avant les demi-finales.

Les Finales de la WTA se jouent à Guadalajara pour cette année seulement. L’évènement doit revenir à Shenzhen, en Chine, en 2022.