(Paris) Le favori Novak Djokovic a eu raison de l’Américain Taylor Fritz 6-4, 6-3 pour atteindre le carré d’as du Masters de Paris et rester sur les rangs pour un sixième titre record du tournoi.

Associated Press

Djokovic est également en lice pour un 37e titre record en Masters. Il est à égalité à 36 avec Rafael Nadal, les deux comptant 20 titres du Grand Chelem à leur palmarès.

Djokovic affrontera le Polonais Hubert Hurkacz, septième tête de série. Hurkacz a défait l’Australien James Duckworth 6-2, 6-7 (4), 7-5 pour s’assurer la dernière place en vue des Finales de l’ATP en fin de saison.

Djokovic a remporté ses cinq matchs contre Fritz, dont trois cette année. Il a rapidement obtenu un bris pour s’emparer d’une avance de 2-0, mais Fritz a aussitôt brisé le Serbe à zéro au jeu suivant.

Djokovic a eu son propre bris à zéro au huitième jeu, mais a tiré de l’arrière 0-40 alors qu’il servait pour la première manche quand Fritz s’est emparé d’un long jeu de 26 coups, puis a remporté le point suivant pour revenir à 5-4.

Mais un revers brouillon qui a abouti dans le filet a offert à Djokovic un point de manche au jeu suivant. Fritz l’a sauvé lorsque Djokovic a frappé un coup droit trop long, mais Djokovic a saisi la prochaine occasion.

Après avoir échangé des bris au début du deuxième set, Djokovic a eu besoin de sauver deux balles de bris lors du troisième jeu avant de se sortir d’embarras avec un as pour mener 2-1.

Djokovic a pris le contrôle avec un coup droit gagnant pour faire le bris et il a ensuite gagné un jeu à zéro pour prendre les devants 5-2.

Au service pour le match, Djokovic a rapidement mené 40-0 et a confirmé la victoire sur sa première balle de match avec une volée de revers qui est passée tout juste par-dessus le filet.

Il présente une fiche de 2-0 contre Hurkacz, qui était ravi de se qualifier pour les Finales de l’ATP, disputées à Turin à partir du 14 novembre.

« C’est incroyable. De grandir en voyant tous ces meilleurs joueurs jouer à ce tournoi, c’est inspirant, a confié le joueur de 24 ans. Maintenant, d’être parmi eux, c’est très spécial, car il n’y a que huit places disponibles. »

Hurkacz a atteint les demi-finales à Wimbledon cette année, éliminant en quarts de finale Roger Federer, lui aussi vainqueur de 20 titres du Grand Chelem. Il s’est hissé parmi le Top 10 pour la première fois le mois dernier.

Duckworth, âgé de 29 ans, classé 55e, en était à son premier quart de finale au niveau Masters.

Plus tard, le champion en titre et deuxième tête de série Daniil Medvedev affronte le qualifié français Hugo Gaston et Alexander Zverev, no 4, a rendez-vous avec le Norvégien Casper Ruud.