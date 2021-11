(Paris) Félix Auger-Aliassime s’est incliné 6-3, 7-5 devant l’Allemand Dominik Köpfer au deuxième tour du Masters de Paris, mercredi.

La Presse Canadienne

Köpfer, 58e raquette mondiale, a conclu la rencontre présentée sur le dur en une heure et 38 minutes. Ce revers aura des conséquences sur la quête du Canadien d’obtenir un laissez-passer pour les Finales de l’ATP.

Le 11e joueur mondial espérait couronner une saison exceptionnelle en accédant aux Finales de l’ATP, après avoir atteint le carré d’as aux Internationaux des États-Unis et les quarts de finale à Wimbledon. Il a aussi pris part à la finale de l’Omnium Murray River, à Melbourne, et à l’Omnium de Stuttgart, en Allemagne.

Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev et Matteo Berrettini sont tous qualifiés pour les Finales de l’ATP. Il reste donc deux places à être octroyées pour le tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs au monde.

Or, Auger-Aliassime, Casper Ruud, Jannik Sinner, Hubert Hurkacz et Cameron Norrie luttent tous pour les rejoindre dans ce tournoi. Du groupe, le tennisman québécois était déjà devancé au classement mondial par Ruud (8), Sinner (9) et Hurkacz (10).

À Paris, Auger-Aliassime a démontré sa puissance en claquant un total de 10 as mercredi, contre seulement trois pour son adversaire, sauf qu’il a été brouillon dans d’autres aspects de son jeu. Le Québécois âgé de 21 ans a notamment commis huit doubles fautes, alors que Köpfer les a limitées à deux.

La neuvième tête de série du tournoi s’est également révélée incapable de générer des chances de bris au cours de la partie. Il n’a ravi le service de son adversaire qu’une seule fois en trois occasions, tandis que Köpfer a converti quatre de ses huit balles de bris.

Ces statistiques inhabituelles pourraient s’expliquer par le fait que le Québécois a dû recevoir des traitements au bras droit en deuxième manche. Il faudra maintenant connaître la gravité de la blessure.

Au prochain tour, Köpfer affrontera le vainqueur du duel entre Hurkacz et l’Américain Tommy Paul.