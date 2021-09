(Montréal) La question : « Qu’avez-vous fait à New York depuis votre dernier match ? » Réponse de Félix Auger-Aliassime : « Pas grand-chose, tranquille à l’hôtel ! »

Frédérick Duchesneau La Presse

Pour quiconque a un compte ne serait-ce que sur un seul réseau social, impossible d’avoir raté le passage de Leylah Fernandez et Félix Auger-Aliassime au Met Gala, le grand évènement mode du Metropolitan Museum of Art, lundi soir.

Leylah Fernandez s’est promenée en ville avec sa mère et ses sœurs, au lendemain de son revers en finale des Internationaux des États-Unis contre Emma Raducanu, samedi.

« Et quand j’ai reçu la nouvelle que j’étais invitée au Met Gala, on a immédiatement cherché une robe et je suis très contente d’en avoir trouvé une !, a-t-elle raconté. C’était une soirée incroyable. Je me sentais un peu comme Cendrillon. »

Après s’être préparée toute la journée, elle a été heureuse de jaser un peu avec la joueuse de soccer américaine Megan Rapinoe, « une grande inspiration ».

Auger-Aliassime a pour sa part nommé Stephen Curry et Russell Westbrook, vedettes bien connues de la NBA.

« C’était surréel d’être invité à un évènement comme ça, même si on n’avait pas beaucoup d’occasions de discuter. C’était impressionnant de les voir en personne », a indiqué le demi-finaliste du tableau masculin à New York.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Leylah Fernandez

Puis, plus tard, Fernandez a évoqué les acteurs de Riverdale, notamment Lili Reinhart.

« Je me disais : “Oh my gosh, elle est ici, je ne le crois pas". Malheureusement, j’étais trop chicken pour lui parler ! »

Fin de la parenthèse mondaine.

Les deux prochains mois

Les deux joueurs canadiens de l’heure sont apparus de belle humeur devant les médias, mardi midi. La conférence de presse était organisée par Flair Airlines, qui annonçait que Leylah Fernandez rejoignait Félix Auger-Aliassime à titre d’ambassadrice pour le transporteur aérien canadien.

En vertu de cette finale en tournoi majeur, Fernandez est passée du 73e au 28e rang mondial. Soixante-douze heures plus tard, réalisait-elle bien l’impact de ce parcours inattendu à Flushing Meadows ?

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Félix Auger-Aliassime

« Non. C’est incroyable ce qui se passe en ce moment. J’ai travaillé tellement fort et fait des sacrifices énormes pour arriver où je suis. Je suis très contente d’avoir des résultats maintenant et je vais juste m’amuser chaque jour, sur le terrain et hors du terrain », s’est-elle promis.

Ce qu’elle réalise avec certitude, cependant, c’est que les autres joueuses sur le circuit l’attendront désormais de pied ferme.

« Le prochain tournoi sera plus difficile, maintenant que les joueuses me connaissent et qu’elles savent que je vais me battre pour tous les points, a-t-elle reconnu. Le prochain match sera une bataille. »

Ce prochain match, il aura lieu à Indian Wells, dans un mois. Habituellement disputé au printemps, le tournoi californien de catégorie 1000 – parmi les favoris de bien des joueurs – sera son dernier de l’année, a indiqué Fernandez.

Ensuite, un peu de repos avant la préparation de la saison 2022.

Pour sa part, Auger-Aliassime est en voie de concrétiser deux objectifs qu’il s’était fixés en début d’année.

D’abord, il compte profiter des points engrangés à New York pour se frayer un chemin vers les Finales ATP, disputées à Turin à la mi-novembre. Ce tournoi de fin de saison réunit les huit meilleurs du calendrier. Il est présentement 10e dans cette course, mais on sait déjà que Rafael Nadal, 7e, n’y sera pas en raison de sa blessure à un pied. Le Québécois cogne donc à la porte et il n’est qu’à quelques centaines de points de Casper Ruud et Hubert Hurkacz.

Puis, le protégé de Frédéric Fontang et Toni Nadal espère également clore la saison dans le top 10. Une cible très réaliste, lui qui revient de New York au 11e rang mondial.

« Ce sont des choses que j’aimerais réaliser d’ici la fin de l’année et je suis déterminé à y arriver », a-t-il dit.