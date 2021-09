Tennis

Internationaux des États-Unis

Reilly Opelka écope d’une grosse amende pour un sac non conforme

(New York) L’Américain Reilly Opelka (24e mondial) a écopé d’une amende de 10 000 dollars, la plus grosse de cette édition de l’US Open, pour un logo de trop grand taille sur son sac d’équipement, du même coup estimé non conforme par la Fédération américaine (USTA).