(New York) La Canadienne Bianca Andreescu n’a fait qu’une bouchée de son adversaire belge Greet Minnen, samedi, l’emportant 6-1, 6-2 en seulement 67 minutes au troisième tour des Internationaux de tennis des États-Unis.

La Presse Canadienne

Sous un ciel ensoleillé, Andreescu, la sixième tête de série, n’a jamais véritablement été inquiétée par Minnen, 104e raquette mondiale.

L’Ontarienne âgée de 21 ans a réussi deux as, et elle a converti quatre de ses sept balles de bris. En comparaison, son adversaire a commis une double faute et n’a pu briser Andreescu en quatre opportunités au cours de ce duel à sens unique.

La championne du tournoi en 2019 aura rendez-vous en huitièmes de finale avec la Grecque Maria Sakkari, 17e tête de série.

Il y aura donc deux représentantes de l’unifolié en huitièmes de finale du tournoi de simple féminin à Flushing Meadows.

La veille, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a causé la surprise en évinçant la championne en titre du tournoi, la Japonaise Naomi Osaka, en trois manches de 5-7, 7-6 (2) et 6-4. Elle affrontera au prochain tour l’Allemande Angelique Kerber, 16e tête de série du tournoi.

Entre-temps, Fernandez, 73e raquette mondiale, pourra fourbir ses armes cet après-midi en affrontant au deuxième tour du tournoi de double féminin les Américaines Robin Montgomery et Ashlyn Krueger.

Du côté masculin, l’Ontarien Denis Shapovalov aura rendez-vous en soirée avec le Sud-Africain Lloyd Harris.

Shapovalov, septième tête de série, tentera alors de rejoindre son compatriote Félix Auger-Aliassime au quatrième tour. Le Québécois a disposé de l’Espagnol Roberto Bautista Agut 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 et 6-3 vendredi soir, mettant la table pour un duel au prochain tour contre l’Américain Frances Tiafoe.