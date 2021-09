Tennis

Internationaux des États-Unis

Stefanos Tsitsipas remporte une rude bataille contre Andy Murray

(New York) Stefanos Tsitsipas, 3e joueur mondial et un des prétendants aux Internationaux des États-Unis, s’est qualifié pour le 2e tour en battant difficilement l’Écossais Andy Murray 2-6, 7-6 (9/7), 3-6, 6-3, 6-4, lundi à New York.