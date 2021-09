(New York) Novak Djokovic a commencé sa marche vers deux pages d’histoire aux Internationaux des États-Unis en gagnant en quatre manches contre le jeune Danois Holger Vitus Nodskov Rune.

Associated Press

Djokovic, favori à New York, tente de devenir le premier homme depuis 1969 à gagner les quatre tournois majeurs en simple lors de la même année. Un triomphe en finale dans moins de deux semaines lui permettrait aussi de devancer Roger Federer et Rafael Nadal au premier rang de tous les temps avec 21 titres du Grand Chelem.

Le Serbe n’a pas été parfait mardi soir, mais il n’a pas eu besoin de l’être. Djokovic a gagné 6-1, 6-7 (5), 6-2 et 6-1 pour atteindre le deuxième tour.

Rune, 18 ans, est classé 145e au monde et était passé par les qualifications la semaine dernière. Il a été ennuyé par des crampes à compter de la troisième manche.

Au prochain tour, Djokovic croisera le fer avec le Néerlandais Tallon Griekspoor, qui a vaincu l’Allemand Jan-Lennard Struff en cinq manches.

Douze de suite pour Zverev

De son côté, le champion olympique allemand Alexander Zverev a prolongé à 12 matchs sa série victorieuse.

Zverev, finaliste l’an dernier à New York, n’a eu besoin que d’une heure et 40 minutes pour venir à bout de l’Américain Sam Querrey, 6-4, 7-5 et 6-2.

La quatrième tête de série avait remporté les deux premières manches l’an dernier en finale contre l’Autrichien Dominic Thiem, avant de perdre le match.

C’était la première finale dans un tournoi du Grand Chelem de Zverev. Il a récemment remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, puis le tournoi de Cincinnati.

PHOTO ROBERT DEUTSCH, USA TODAY SPORTS Alexander Zverev n’a eu besoin que d’une heure et 40 minutes pour vaincre Sam Querrey 6-4, 7-5 et 6-2, mardi.

Lors des Jeux, Zverev a éliminé Djokovic en demi-finale. Il est l’un des trois joueurs avec quatre titres cette saison.

« J’espère garder mon élan et peut-être même élever mon jeu encore plus », a dit Zverev, dont le prochain rival sera l’Espagnol Albert Ramos-Viñolas.

Ce sera extrêmement difficile de vaincre Novak ici. Alexander Zverev

L’Américain Maxime Cressy a surpris l’Espagnol Pablo Carreño Busta, neuvième tête de série, lui infligeant un revers de 5-7, 4-6, 6-1, 6-4 et 7-6 (7). Classé 151e au monde, Cressy a bonifié ses chances en récoltant pas moins de 44 as.

Joueur qualifié, Cressy a sauvé quatre balles de match dans le bris d’impasse. Né en France, il a brillé avec l’Université de la Californie à Los Angeles, dans la NCAA.

Busta a obtenu la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo.

Reilly Opelka, l’un des 15 Américains dans sa moitié du tableau, a eu raison du Sud-Coréen Soonwoo Kown 7-6 (7), 6-4 et 6-4. Mackenzie McDonald, un autre Américain, a éliminé le Belge David Goffin, 6-2, 7-5 et 6-3.

McDonald a eu besoin d’une intervention chirurgicale pour une déchirure du tendon des ischiojambiers il y a un peu plus de deux ans et il n’a pas pu marcher pendant des semaines. Il a perdu la finale du tournoi de Washington au début du mois d’août.

Propulsé par huit as et six bris, le Français Gaël Monfils, 17e tête de série, a battu l’Argentin Federico Coria, 6-3, 6-2 et 6-2.

Chez les femmes, la numéro un mondiale australienne Ashleigh Barty a inscrit la victoire à son premier match en deux ans à Flushing Meadows en l’emportant contre la Russe Vera Zvonareva, 6-1 et 7-6 (7).

PHOTO ROBERT DEUTSCH, USA TODAY SPORTS Ashleigh

Barty

La championne en titre de Wimbledon avait raté le tournoi en 2020 en raison de la pandémie.

L’Australienne de 25 ans a su faire fi d’une baisse de régime dans la deuxième manche de son duel avant de remporter un sensationnel bris d’égalité. Elle a terminé la rencontre avec 31 coups gagnants, dont 11 as.

Zvonareva avait atteint la finale des Internationaux des États-Unis en 2010.

La Tchèque Karolína Plíšková, finaliste en 2016, a défait l’Américaine Caty McNally, 6-3 et 6-4, lors de son match de premier tour, alors qu’elle tente de poursuivre son retour en force après plusieurs saisons difficiles.

Plíšková a perdu la finale à Wimbledon cette année et elle compte deux défaites en deux matchs lors de finales de tournois majeurs.

La Tchèque Petra Kvitová, 10e tête de série, a écarté la Slovène Polona Hercog, 6-1 et 6-2. La Britannique Emma Raducanu, la Grecque María Sákkari et la Suissesse Belinda Bencic figurent aussi parmi les gagnantes du jour.