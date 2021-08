Halep et Muguruza passent au deuxième tour

(New York) Simona Halep et Garbine Muguruza, deux joueuses ayant connu leurs parts d’ennuis à New York, ont toutes deux atteint le deuxième tour des Internationaux des États-Unis.

Brian Mahoney La Presse Canadienne

Halep, exclue dès le premier tour en 2017 et 2018, a éliminé l’Italienne Camila Giorgi 6-4, 7-6 (3). Muguruza, tête de série no 9, est passée au tour suivant à l’aide d’un gain de 7-6 (4), 7-6 (5) contre Donna Vekic.

Mais les grands gagnants de la journée ont été les spectateurs, réadmis sur le site pour la première fois depuis 2019 en raison de la pandémie de COVID-19.

Les gradins ont été remplis toute la journée et il appert que ce sera le cas en soirée, quand la championne en titre, la Japonaise Naomi Osaka, effectuera son entrée dans le tournoi.

Halep a raté les Internationaux de France et Wimbledon — les deux tournois du Grand Chelem qu’elle a remportés — en raison d’une blessure au mollet gauche. Quand elle a perdu contre Kaia Kanepi en 2018, il s’agissait de la première fois que la favorite était exclue au premier tour depuis que les professionnels sont admis au tournoi.

Les files d’attente et les foules nombreuses constituent une adaptation pour les joueurs. Madison Keys a dû attendre avant de servir à mi-chemin de son match contre Sloane Stephens, le premier du tournoi sur le court du stade Arthur-Ashe, alors que les partisans tardaient à regagner leur siège après un changement de côté.

Halep s’est retrouvée en danger face à Giorgi, qui vient de remporter l’Omnium Banque Nationale. La 12e tête de série a été brisée alors qu’elle servait pour le match à 5-4, mais elle s’est rapidement ressaisie, remportant les quatre derniers points du bris d’égalité.

Muguruza, qui a aussi remporté Roland-Garros et Wimbledon, dispute à Flushing Meadows le seul majeur où elle n’a jamais atteint les quarts de finale, étant même éliminée au premier tour il y a deux ans.

Elle a joué avec aplomb dans les deux bris d’égalité face à Vekic, quart de finaliste en 2019.