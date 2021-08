Félix Auger-Aliassime avance au second tour

(New York) Le Québécois Félix Auger-Aliassime a battu le Russe Evgeny Donskoy 7-6 (0), 3-6, 7-6 (1) et 7-6 (8) en lever de rideau des Internationaux de tennis des États-Unis.

La Presse Canadienne

Au prochain tour, il affrontera l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles.

Leylah Annie Fernandez accède au deuxième tour

La Lavalloise Leylah Annie Fernandez a également accédé au deuxième tour à la suite d’une victoire de 7-6 (3) et 6-2 aux dépens de la Croate Ana Konjuh.

Fernandez s’est montrée plus opportuniste et plus précise que son adversaire.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Elle a maintenu une efficacité de 76 % avec sa première balle de service, remportant 65 % des points disponibles.

Konjuh a réussi six as, mais a également commis 10 doubles fautes, contre seulement trois pour sa rivale.

Fernandez a tiré le meilleur parti de ses balles de bris, convertissant quatre de ses sept occasions. À l’opposé, Konjuh a converti seulement deux de ses 10 balles de bris.

Fernandez affrontera au deuxième tour l’Estonienne Kaia Kanepi, victorieuse de la Kazakhe Yulia Putintseva 2-6, 7-6 (4), 6-2.

Rebecca Marino a rendez-vous plus tard aujourd’hui avec l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Bianca Andreescu et Denis Shapovalov feront tous les deux leur entrée mardi à Flushing Meadows.