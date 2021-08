(New York) Le Serbe Novak Djokovic commencera sa quête vers le Grand Chelem en affrontant un joueur issu des qualifications aux Internationaux des États-Unis.

La Presse Canadienne

Djokovic a déjà gagné les trois premiers titres majeurs de la saison. Il vise un 21e titre du Grand Chelem en carrière, ce qui lui permettrait de devancer Rafael Nadal et Roger Federer au premier rang de tous les temps à ce chapitre.

Nadal et Federer ont mis une croix sur le tournoi afin de reposer leur corps.

Djokovic pourrait retrouver dans son chemin l’Italien Matteo Berrettini en quarts de finale. Les deux ont croisé le fer en finale à Wimbledon en juillet et Djokovic a finalement gagné en quatre manches. Le Serbe pourrait ensuite affronter dans le carré d’as l’Allemand Alexander Zverev, quatrième tête de série et finaliste à New York en 2020.

L’Australien Rod Laver est le seul joueur de l’ère moderne à avoir gagné les quatre tournois du Grand Chelem la même année, en 1969. Djokovic a remporté les quatre tournois d’affilée en 2015-16.

Le champion en titre à New York Dominic Thiem s’est retiré du tournoi en raison d’une blessure à un poignet.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, troisième tête de série, affrontera dès le premier tour l’Écossais Andy Murray. Vainqueur du tournoi en 2012, Murray a été ralenti par des blessures aux hanches lors des dernières années. Malgré tout, il n’a pas perdu dès le premier tour à ses cinq derniers tournois.

Les Canadiens Denis Shapovalov, septième tête de série, Félix Auger-Aliassime, no 12, et Vasek Pospisil sont également inscrits au tableau principal. Shapovalov affrontera l’Argentin Federico Delbonis lors du premier tour, Auger-Aliassime jouera face à un joueur issu des qualifications, tandis que Pospisil sera opposé à l’Italien Fabio Fognini, no 28.

Chez les dames, la championne en titre Naomi Osaka, troisième tête de série, amorcera sa défense contre la Tchèque Marie Bouzkova.

Osaka a vaincu la Biélorusse Victoria Azarenka en finale l’an dernier. Azarenka, no 18, pourrait se retrouver à nouveau dans son chemin lors des demi-finales.

La Biélorusse Aryna Sabalenka, no 2, l’Ukrainienne Elina Svitolina, no 5, et la Tchèque Barbora Krejcikova, championne à Roland-Garros et no 8 à New York, se retrouvent également dans la même portion de tableau qu’Osaka et Azarenka.

La no 1 au monde Ashleigh Barty, championne à Wimbledon, affrontera la Russe Vera Zvonareva au premier tour.

La Canadienne Bianca Andreescu, gagnante des Internationaux des États-Unis en 2019, est la sixième tête de série. Après avoir raté l’ensemble de la saison 2020 en raison de blessures, elle a connu ses meilleurs moments en 2021 en atteignant la finale de l’Omnium de Miami en mars.

Andreescu présente un dossier de 8-8 cette saison. Elle affrontera la Suissesse Viktorija Golubic au premier tour et pourrait être opposée à la Tchèque Petra Kvitova, no 10, au quatrième tour.

La Lavalloise Leylah Fernandez, 72e au classement mondial, jouera contre une joueuse issue des qualifications lors du premier tour. Elle pourrait affronter Osaka lors du troisième tour.

Les Américaines Serena et Venus Williams, qui totalisent 30 titres du Grand Chelem en simple, dont huit des Internationaux des États-Unis, ont annoncé mercredi qu’elles se retiraient du tournoi en raison de blessures aux jambes.

Les matchs de tableau principal commenceront lundi sans limite de spectateurs. Le tournoi avait été présenté devant des gradins vides en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.