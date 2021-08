(Cincinnati) La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani ont poursuivi leur belle séquence en remportant leur match de double à l’Omnium Western & Southern de Cincinnati, mardi.

Dabrowski et Stefani, qui reviennent d’un titre à Montréal, le week-end dernier, ont battu les Kazakhes Anna Danilina et Yaroslava Shvedova en deux manches de 6-3, 6-4.

Sixièmes têtes de série du tournoi, Dabrowski et Stefani avaient déjà remporté une manche lorsque la pluie s’est mise de la partie et a suspendu le jeu en Ohio.

À leur retour sur le terrain, Dabrowski et Stefani ont fait du travail rapide pour accéder au deuxième tour en 1 h 12. Elles croiseront maintenant le fer avec la paire composée de la Biélorusse Victoria Azarenka et l’Américaine Jessica Pegula.

Deux autres Canadiens sont au programme à ce tournoi, soit Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime.

Shapovalov, sixième tête de série en simple, affrontera le Français Benoît Paire, dans un duel qui devrait commencer sous peu.

Auger-Aliassime, qui a franchi le premier tour en simple lundi, doit jouer en double avec le Néo-Zélandais Marcus Daniell. Ils doivent se mesurer aux Américains Steve Johnson et Austin Krajicek.

L’Ontarienne Bianca Andreescu, classée septième, lancera son tournoi mercredi.

Détentrice d’un laissez-passer au premier tour, Andreescu fera face à la Tchèque Karolina Muchova, tombeuse de la Britannique Johanna Konta, 3-6, 7-6 (5) et 6-2.

Simona Halep, 12e tête de série, a gagné un premier match depuis mai, 6-4, 3-6 et 6-1 devant Magda Linette. Sa prochaine rivale sera Camila Giorgi, couronnée à Montréal, ou Pegula.

La semaine dernière, Halep a été battue par Danielle Collins au Stade IGA, au deuxième tour.

La jeune Américaine Coco Gauff a pour sa part éliminé de façon convaincante la Taïwanaise Hsieh Su-wei en deux manches de 6-1, 6-2. La Kazakhe Elena Rybakina a quant à elle vaincu l’Australienne Samantha Stosur 6-3, 6-3.

Au tableau masculin, Grigor Dimitrov a surpris Roberto Bautista-Agut 6-3 et 6-4, grâce notamment à 16 as et trois bris. Hubert Hurkacz (no 9) est venu à bout d’Alejandro Davidovich Fokina 6-1, 6-7 (3), 6-1 alors que Marin Cilic a défait Aslan Karatsev 7-5, 6-3.