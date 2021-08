(Cincinnati) Trois Canadiens seront en action à l’Omnium Western & Southern, le tournoi de la série Masters 1000 de Cincinnati, mardi.

La Presse Canadienne

Sixième tête de série, l’Ontarien Denis Shapovalov fera son entrée dans le tournoi. Après avoir bénéficié d’un laissez-passer au premier tour, le natif d’Israël, 10e au monde, affrontera le Français Benoît Paire en début de soirée.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui a franchi le premier tour en simple lundi, lancera son tournoi en double en compagnie du Néo-Zélandais Marcus Daniell. Les deux hommes feront face aux Américains Steve Johnson et Austin Krajicek lors du troisième match de la journée sur le court no 8.

Finalement, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani, qui ont remporté l’Omnium Banque Nationale le week-end dernier, seront confrontées aux Kazakhes Anna Danilina et Yaroslava Shvedova en début de journée sur le court no 11. Dabrowski et Stefani sont classées sixièmes du double féminin.

L’Ontarienne Bianca Andreescu, classée septième, lancera quant à elle son tournoi mercredi. Détentrice d’un laissez-passer au premier tour, Andreescu fera face à la Tchèque Karolina Muchova ou la Britannique Johanna Konta. Les deux femmes lanceront les activités de mardi sur le court no 4 à compter de 11 h.