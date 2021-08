(Cincinnati) Le Canadien Denis Shapovalov a subi l'élimination à son premier match à l’Omnium Western & Southern de Cincinnati, dans la nuit de mardi à mercredi.

La Presse Canadienne

Shapovalov, sixième tête de série, a commis plusieurs erreurs lors du dernier set et il s’est incliné en trois manches 6-3, 4-6, 7-5 contre le Français Benoît Paire au deuxième tour.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime devait jouer en double avec le Néo-Zélandais Marcus Daniell, mais la pluie a forcé leur match contre les Américains Steve Johnson et Austin Krajicek à être repoussé à mercredi.

Auger-Aliassime sautera d’abord sur le terrain en simple pour en découdre avec le Russe Karen Khachanov.

L’Ontarienne Bianca Andreescu, classée septième, lancera son tournoi mercredi.

Détentrice d’un laissez-passer au premier tour, Andreescu fera face à la Tchèque Karolina Muchova, tombeuse de la Britannique Johanna Konta, 3-6, 7-6 (5) et 6-2.

Simona Halep, 12e tête de série, a gagné un premier match depuis mai, 6-4, 3-6 et 6-1 devant Magda Linette. Sa prochaine rivale sera Pegula, qui a défait l’Italienne Camila Giorgi, championne à Montréal.

La semaine dernière, Halep a été battue par Danielle Collins au Stade IGA, au deuxième tour.

La jeune Américaine Coco Gauff a pour sa part éliminé de façon convaincante la Taïwanaise Hsieh Su-wei en deux manches de 6-1, 6-2. La Kazakhe Elena Rybakina a quant à elle vaincu l’Australienne Samantha Stosur 6-3, 6-3. Belinda Bencic (no 10), Azarenka et Ons Jabeur ont aussi gagné leur match.

Au tableau masculin, les têtes de série Hubert Hurkacz (no 9) et Matteo Berrettini (no 5) ont obtenu leur billet pour le prochain tour alors que Roberto Bautista Agut (no 13) a été surpris par Grigor Dimitrov.

Les Américains Reilly Opelka, finaliste à Toronto, John Isner, Frances Tiafoe, Tommy Paul et Sebastian Korda sont passés au deuxième tour, tout comme le Français Gaël Monfils et le Croate Marin Cilic.

Dabrowski et Stefani poursuivent leur lancée

La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani ont quant à elles poursuivi leur belle séquence en remportant leur match de double.

Dabrowski et Stefani, qui reviennent d’un titre à Montréal, le week-end dernier, ont battu les Kazakhes Anna Danilina et Yaroslava Shvedova en deux manches de 6-3, 6-4.

Sixièmes têtes de série du tournoi, Dabrowski et Stefani avaient déjà remporté une manche lorsque la pluie s’est mise de la partie et a suspendu le jeu en Ohio.

À leur retour sur le terrain, Dabrowski et Stefani ont fait du travail rapide pour accéder au deuxième tour en 1 h 12. Elles croiseront maintenant le fer avec la paire composée de la Biélorusse Victoria Azarenka et l’Américaine Jessica Pegula.