(Montréal) Daniil Medvedev a été sacré champion de l’édition masculine de l’Omnium Banque Nationale, présentée à Toronto, grâce à une victoire de 6-4, 6-3 en finale contre l’Américain Reilly Opelka.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Première tête de série du tournoi, Medvedev a sauvé les quatre balles de bris qu’il a offertes et a remporté 73 % de ses points au service dans un match qui n’a duré qu’une heure et 25 minutes, dimanche.

Opelka, géant de six pieds onze pouces qui participait à une première finale d’un tournoi de la série ATP 1000, n’a pu être autant dominant au service qu’à son habitude. Il a gagné 63 % des points lorsqu’il parvenait à placer son premier service en jeu, a inscrit huit as et a commis trois doubles fautes.

Medvedev, âgé de 25 ans, s’était rendu en finale du tournoi en 2019, mais avait baissé pavillon contre Rafael Nadal en deux manches.

Le Russe, no 2 mondial, a respecté la puissance du service de son adversaire tout au long du match en se plaçant bien derrière la ligne de fond.

Medvedev a fait face à trois balles de bris tôt en première manche, mais a muselé Opelka pour créer l’égalité 2-2.

L’Américain a été brisé au jeu suivant lorsque Medvedev a envoyé une flèche sur la ligne.

Classé 32e au monde, Opelka a tenu le coup lors de ses jeux suivants au service, mais n’est pas parvenu à démystifier son adversaire au service. Il a échappé la manche initiale 6-4.

Il a offert une autre balle de bris à Medvedev lors du premier jeu de la deuxième manche après un autre excellent coup droit du Russe, mais il a réussi à protéger son service.

Opelka a été plus généreux sur le jeu suivant, offrant le bris à Medvedev sur une double faute.

À mi-chemin en deuxième manche, l’Américain a eu une dernière chance de revenir dans le match, mais il a envoyé un retour de service tout juste à l’extérieur, permettant à Medvedev de sauver une balle de bris.

Le Russe a brisé le service d’Opelka une dernière fois à 5-3 pour mettre la main sur le titre torontois.