Omnium Banque Nationale

Un tournoi qui satisfait et soulage Eugène Lapierre

(Montréal) À partir du moment où Eugène Lapierre a obtenu la confirmation que l’Omnium de tennis Banque Nationale serait de retour en 2021, un premier objectif venait de se concrétiser. Mais il restait encore à tenir et compléter les neuf jours de compétition sans anicroche et Lapierre s’est dit soulagé et satisfait du déroulement du tournoi qui se terminait dimanche.