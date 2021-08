(Cincinnati) La Québécoise Leylah Fernandez a accédé au deuxième tour des qualifications du tournoi de tennis de Cincinnati samedi, grâce à une victoire de 6-3, 6-3 contre la Roumaine Irina-Camelia Begu.

La Presse Canadienne

Fernandez, qui a été éliminée en première ronde de l’Omnium Banque Nationale lundi, n’a eu besoin que de 72 minutes pour vaincre Begu, qu’elle affrontait pour la première fois.

Fernandez n’a réussi qu’un seul as et commis trois doubles fautes, ce qui ne l’a pas empêché d’obtenir un taux de réussite de 70 % à ses premières balles de service. De plus, elle a gagné 85 % des points après avoir placé sa première balle en jeu.

Par ailleurs, elle n’a fait face qu’à une seule balle de bris, et bien que Begu ait pu capitaliser sur cette opportunité, lors du cinquième jeu de la manche initiale, Fernandez a répliqué avec un bris dès le jeu suivant.

De plus, elle s’est donné 14 balles de bris et en a converti quatre.

Au deuxième set, Fernandez n’a accordé que cinq points à son service, dont deux à la suite de doubles fautes.

Dimanche, Fernandez affrontera une autre Roumaine, Elena Gabriela Ruse, pour une place dans le tableau principal du tournoi.

Chez les hommes, Vasek Pospisil a été battu en première ronde des qualifications, s’inclinant en 68 minutes, 6-2, 6-2 face au Français Corentin Moutet.

Pospisil a été limité à trois as et a commis cinq doubles fautes. Il a fait face à cinq balles de bris et n’en a sauvé qu’une seule. Il n’a réussi que 49 % de ses premiers services comparativement à 75 % pour Moutet.