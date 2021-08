Opelka surprend Tsitsipas et se qualifie pour la finale à Toronto

L’Américain Reilly Opelka sera de la finale de l’Omnium Banque Nationale, à Toronto, après avoir surpris Stefanos Tsitsipas 6-7(2), 7-6(4), 6-4, samedi.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Ce duel, qui a duré deux heures et 32 minutes, a été une bataille psychologique, alors que le Grec, troisième tête de série, a peiné à retourner le service puissant du géant de six pieds 11 pouces en début de match.

Opelka a sauvé la seule balle de bris à laquelle il a fait face, en plus de gagner 77 % des points quand il réussissait son premier service et d’inscrire 17 as.

L’Américain, qui est non classé pour le tournoi, affrontera le gagnant du duel entre son compatriote John Isner et la première tête de série, Daniil Medvedev. Cet affrontement doit avoir lieu plus tard, samedi.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Stefanos Tsitsipas

Opelka a rapidement mis de la pression sur Tsitsipas en obtenant deux balles de bris, mais le no 3 mondial a réussi un coup croisé hors de la portée de son adversaire pour prendre les devants 2-1.

Au milieu du premier set, qui a duré 54 minutes, l’Américain est parvenu à frapper la balle entre ses jambes sans regarder, à partir de derrière la ligne de fond, sans toutefois réussir à retourner le coup subséquent de Tsitsipas.

Au bris d’égalité, le Grec a pris les devants 2-1 quand Opelka, qui pointe au 32e rang mondial, s’est approché au filet et a complètement bousillé une volée. Le vent dans les voiles, Tsitsipas a ravi le premier set grâce à un as sur le point décisif.

L’histoire s’est répétée au deuxième set.

Le service d’Opelka a atteint à un moment une vitesse de 227 kilomètres/heure, mais Tsitsipas a continué de s’adapter et de répondre.

Au deuxième bris d’égalité, Opelka a été le premier à attaquer avec un excellent coup amorti. Il a éventuellement réussi à ravir un mini bris grâce à un coup droit que le Grec a retourné bien à l’extérieur.

L’Américain menait 6-4 quand Tsitsipas a commis une double faute. En colère, il a lancé sa raquette sur le sol à répétition, avant de recevoir un avertissement de l’arbitre.

Tsitsipas n’a toutefois pas montré de signes de frustration au dernier set. Les deux athlètes étaient avares de leur service et tentaient de forcer leur adversaire à l’erreur.

Tsitsipas a eu sa première chance de briser Opelka en milieu de troisième set. L’Américain a répondu avec un service tellement puissant qu’il a dû changer de raquette, et il est parvenu à remporter le jeu pour créer l’égalité à 3-3.

Une paire de doubles fautes de Tsitsipas a permis à Opelka d’obtenir une balle de bris, sur laquelle il a capitalisé grâce à une faute directe du Grec.

Tsitsipas a pulvérisé une balle dans les gradins dans un geste de frustration, et a reçu une pénalité d’un point en conséquence.

Opelka a scellé l’issue du match avec un dernier service inatteignable pour Tsitsipas.