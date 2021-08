(Montréal) La Tchèque Karolina Pliskova a atteint la grande finale de l’Omnium de tennis Banque Nationale grâce à une victoire en deux sets de 6-3, 6-4 face à la Biélorusse Aryna Sabalenka, samedi après-midi sur le court central du stade IGA.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Face à la troisième joueuse mondiale et favorite du tournoi, Pliskova, à défaut d’avoir été spectaculaire, a été solide du début à la fin. De son côté, Sabalenka a été erratique et a connu peu de moments intéressants.

Au service, Pliskova a inscrit 10 as et n’a commis que deux doubles fautes, comparativement à cinq as et autant de doubles fautes pour la Biélorusse.

Pliskova a aussi réussi quatre bris de service en huit tentatives. Le dernier lui a permis de mettre fin au duel, après 81 minutes de jeu.

La victoire, une deuxième de suite pour Pliskova contre Sabalenka, assure à la Tchèque de gravir deux échelons au classement de la WTA, de la sixième à la quatrième position. Sabalenka, de son côté, avait la chance de se hisser en deuxième place.

Dimanche, Pliskova participera à une troisième finale en 2021 et visera un premier titre, face à la gagnante du match entre l’Italienne Camila Giorgi et l’Américaine Jessica Pegula, qui sera présenté en début de soirée.

Bris rapide

Sabalenka a été la première joueuse à fléchir, dès le troisième jeu du match. Elle a laissé filer une avance de 40-30 en commettant trois erreurs directes d’affilée, donnant à la Tchèque le premier bris de l’affrontement.

Alors que Sabalenka a souvent paru dérangée par le vent, au point de rattraper plusieurs fois son lancer au service, Pliskova a été impeccable dans toutes les facettes du jeu.

À son service lors de cette manche initiale, Pliskova a réussi cinq as et n’a commis aucune double faute. Elle n’a concédé que quatre points, dont trois lors du sixième jeu, où elle a fait face à sa seule balle de bris du set. Elle l’a effacée à l’aide d’un as.

Pliskova a bouclé la première manche en 34 minutes grâce à un deuxième bris, à la suite d’un coup droit trop long de la part de Sabalenka.

Contrairement à ses trois matchs précédents, Sabalenka a été incapable de gagner une série de jeux en succession.

Après qu’elle eut inscrit son premier bris du match lors du septième jeu de la deuxième manche, Sabalenka a aussitôt permis à Pliskova de ramener le match à service égal, sur une autre faute directe.

Deux jeux plus tard, Sabalenka flanchait pour une dernière fois à son service.

En fin de soirée, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani joueront en demi-finale du double contre la Russe Veronika Kudermetova et la Kazakhe Elena Rybakina.