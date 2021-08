La Biélorusse Aryna Sabalenka, favorite de l’Omnium Banque Nationale, a fait un autre pas vers le titre, vendredi, en battant sa compatriote Victoria Azarenka en quarts de finale. La troisième mondiale s’est imposée, 6-2 et 6-4, dans un match plus chaudement disputé que le pointage ne l’indique.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Michel Marois La Presse

« Je suis contente d’avoir pu l’emporter en deux manches, a reconnu Sabalenka en visioconférence. Tous les matchs sont compliqués contre Vika, c’était dur, elle jouait très bien. Un match difficile, mais je suis ravie de mon niveau de jeu aujourd’hui. »

Après une première manche remportée en tout juste 34 minutes, les choses se sont effectivement « compliquées » pour Sabalenka. Menée 4-2 en deuxième manche, elle a réussi une poussée irrésistible, comme elle l’avait déjà fait dans ses matchs précédents, remportant les quatre derniers jeux. Sur sa lancée, la joueuse de 23 ans n’a laissé que quatre points à sa rivale.

[Azarenka] a remporté le premier jeu de la deuxième manche et cela lui a donné un élan. Par la suite, elle s’est mise à y aller pour les coups gagnants et ça m’a pris un moment pour réagir. Mais, comme on dit, mieux vaut tard que jamais ! Aryna Sabalenka

Sabalenka avait dû effectuer une autre remontée, encore plus spectaculaire, lors de son premier match contre l’Américaine Sloan Stephens, une affaire de près de deux heures et demie au cours de laquelle elle a été menée 1-4 en troisième manche. Contre toute attente, elle est revenue et s’impose maintenant comme la favorite pour remporter le 11e titre de sa carrière.

Azarenka, qui n’est plus surprise par les succès de sa compatriote, a estimé : « Quelques points ont vraiment fait la différence. Même en première manche, je me suis créé des occasions, mais aujourd’hui, elle a été très solide dans les moments importants.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Victoria Azarenka

« En deuxième manche, j’ai eu des occasions à 4-2, des balles de bris. J’ai eu des chances dans ce jeu et je ne les ai pas converties. Je n’ai pas saisi mes chances. C’est aussi simple que ça. Il n’y avait rien d’autre à faire. Elle a bien joué dans les moments importants, en étant très agressive. J’ai eu quelques chances sur des balles faciles et je n’en ai pas profité. J’en ai payé le prix. »

Contre Plíšková

En demi-finale, ce samedi, Sabalenka affrontera la Tchèque Karolína Plíšková, seule autre joueuse du top 10 mondial encore en lice. La sixième mondiale a remporté les 10 derniers jeux de son match contre l’Espagnole Sara Sorribes Tormo pour se sauver avec une victoire de 6-4 et 6-0.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Karolína Plíšková a rendez-vous avec Aryna Sabalenka.

Sabalenka et Plíšková se sont affrontées trois fois en carrière, la Biélorusse s’imposant deux fois. C’est toutefois la Tchèque qui a remporté leur dernier duel, 5-7, 6-4 et 6-4, en demi-finale à Wimbledon, il y a quelques semaines.

« À Wimbledon, j’ai eu beaucoup d’occasions, sur son service en particulier, mais je ne les ai pas exploitées, a rappelé Sabalenka en visioconférence. C’était ma première demi-finale en tournoi du Grand Chelem et je m’étais imposé beaucoup de pression. Je ne me sentais pas vraiment libre de jouer comme j’en étais capable.

« Demain [ce samedi], je dois surtout bien servir, contrôler mes jeux au service. Je devrai ensuite profiter de toutes les occasions que j’aurai sur son service, ne pas répéter mes erreurs de notre dernier match. Je me sens bien, j’ai envie de bien faire ici afin de bien me préparer pour les Internationaux des États-Unis. »

La Biélorusse pourra par ailleurs se concentrer entièrement sur ce match de demi-finale puisqu’elle et sa partenaire Elise Mertens ont perdu vendredi en quarts de finale du double. Favorites de la compétition, elles se sont inclinées, 6-2 et 6-2, devant la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani.

« Bien sûr, j’aurais aimé aller jusqu’au bout, en simple et en double, mais tout le monde peut avoir un mauvais jour. C’était le cas [vendredi] en double avec Elise. Quoiqu’il soit arrivé, cela appartient maintenant au passé et je vais simplement me concentrer sur mes simples. »

La folle remontée de Plíšková

Karolína Plíšková a été impressionnante après un début de match laborieux. Menée 2-4 par Sorribes Tormo, la Tchèque s’est mise en marche et elle n’a laissé que des miettes à sa rivale.

« Je n’ai pas bien commencé le match, j’étais un peu fatiguée au début parce que j’ai joué beaucoup de matchs ces derniers jours, et les conditions n’étaient pas faciles, a-t-elle expliqué en visioconférence. Je pense que j’ai beaucoup amélioré mon jeu vers la fin de la première manche et, bien sûr, en deuxième manche, où j’ai bien travaillé avec de bons points et en servant bien mieux.

« Dans ce genre de match, je sais que tout dépend beaucoup de moi, de mes erreurs et de mes points gagnants. Cela se joue à peu de choses. Mon jeu de jambes n’était pas au top au début et j’ai raté trop de balles faciles. Je me suis sans doute trop précipitée sur certains points. Une fois que je me suis détendue, et que j’ai trouvé mon rythme sur ce court, j’ai commencé à beaucoup mieux jouer. »

La tâche s’annonce plus difficile contre Sabalenka, mais Plíšková espère continuer sur sa lancée de Wimbledon. « J’ai joué contre Aryna à Wimbledon il y a quelques semaines seulement et je sais à quoi m’attendre. Je sais ce que je dois faire pour la battre, ou en tout cas, pour être près de la battre.

« Je ne pense pas qu’on puisse vraiment changer son jeu, son style, on ne peut pas faire quelque chose de complètement différent sur le terrain. Je sais exactement ce qu’il faut faire. La question sera de savoir si je serai capable de le réaliser, et si elle va bien jouer. Il y a des moments où elle joue si bien qu’on ne peut rien faire, mais je pense avoir mes chances. »