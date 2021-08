(Montréal) On l’avait peut-être oublié, mais il y avait une Canadienne en action sur l’un des courts du stade IGA vendredi après-midi. Et on la reverra assurément samedi, et peut-être même dimanche.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Cette Canadienne, c’est Gabriela Dabrowski qui participera à la demi-finale du double féminin de l’Omnium Banque Nationale, samedi, en compagnie de sa plus récente partenaire de jeu, la Brésilienne Luisa Stefani.

Dabrowski et Stefani, cinquièmes têtes de série du tournoi, ont éliminé les favorites, la Biélorusse Aryna Sabalenka et la Belge Élise Mertens 6-2, 6-2.

PHOTO PAUL CHIASSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La Belge Élise Mertens

Dabrowski et Stefani disputent seulement un troisième tournoi ensemble. La semaine dernière, elles ont fait équipe à San Jose et atteint la finale, où elles ont perdu 6-1, 7-5 contre la Croate Darija Jurak et la Slovène Andreja Klepac.

Leur autre tournoi ensemble remonte à octobre 2020, à Ostrava, en République tchèque. Là encore, elles s’étaient qualifiées pour la finale et avaient perdu en deux manches de 6-1, 6-3, contre… Sabalenka et Mertens.

Dabrowski a admis qu’elle et Stefani ont un peu pensé à ce match en se présentant sur le terrain connexe au court central du stade IGA vendredi après-midi.

« Perdre de la façon dont nous avons perdu avait été une très bonne expérience au niveau de l’apprentissage. Je pense que cette défaite avait aidé à façonner notre état d’esprit, aujourd’hui, contre le même duo », a déclaré Dabrowski en visioconférence.

En incluant les trois victoires acquises à Montréal cette semaine, Dabrowski et Stefani affichent un dossier global de huit gains et deux revers ensemble.

Samedi, elles tenteront de se qualifier pour une troisième finale alors qu’elles affronteront la Russe Veronika Kudermetova et la Kazakhe Elena Rybakina.

Selon Dabrowski, elles comptent jouer ensemble au moins pendant le reste de la saison de la WTA, jusqu’à ce qu’elles décident quel sera leur dernier tournoi. Pour la suite, la Canadienne ne le sait pas.

« Nous sommes de très bonnes amies. En fait, nous nous entraînons au même endroit en Floride, à Saddlebrook. Nous sommes pratiquement des voisines. Nous nous connaissons depuis quelques années et nous sommes devenues de meilleures amies, ce qui est vraiment bien », a précisé Dabrowski.

Cette amitié a fait en sorte que les deux joueuses se sont entraînées souvent ensemble.

« Nous savons quoi attendre du jeu de l’autre. Même si nous n’avons pas joué si souvent ensemble, ça peut laisser cette impression parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Jusqu’à maintenant, ça s’est fort bien passé. »