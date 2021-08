Après les défaites de plusieurs favorites lors des premiers tours de l’Omnium Banque Nationale, l’occasion était belle pour quatre négligées, vendredi soir, d’accéder aux demi-finales.

Michel Marois La Presse

Et c’est la moins bien classée des quatre, l’Italienne Camila Giorgi, qui a obtenu le premier ticket en surprenant la jeune Américaine Cori « Coco » Gauff en deux manches de 6-4 et 7-6 (2). Très solide depuis le début du tournoi, elle a encore imposé son jeu face à une adversaire coriace et très mobile qui s’est battue jusqu’au bout.

À 29 ans, Giorgi n’est que 71e mondiale et n’avait franchi le deuxième tour en quatre participations au tournoi. Elle n’avait d’ailleurs jamais si bien fait en tournoi de catégorie Première et disputera sa première demi-finale à ce niveau.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Cori Gauff

« Je suis vraiment contente de ma performance », a souligné celle qui s’est exprimée en français devant le public du court central du stade IGA après sa victoire.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Camila Giorgi

J’ai été très constante, j’ai gardé un très bon niveau tout au long du match, sans doute l’un de mes meilleurs en carrière. Camila Giorgi

Souvent gênée par des problèmes au service – elle est régulièrement parmi les meneuses pour les doubles fautes –, Giorgi semble avoir mis de l’ordre dans son jeu. « C’est la première fois depuis longtemps que je peux aligner plusieurs matchs, bâtir sur mes résultats », a-t-elle expliqué en visioconférence quand on lui a demandé d’expliquer ses récents progrès. « J’ai l’impression d’être plus solide au service, plus régulière du fond du court aussi. Demain [ce samedi], quelle que soit ma rivale, je veux me concentrer sur mon jeu, contrôler ce que je peux et faire de mon mieux. »

Pour ce qui est de ses talents en français, « j’ai étudié en français pendant plusieurs années et, à 18 ans, j’ai terminé mon diplôme à Paris, où j’ai vécu pendant cinq, a expliqué l’Italienne. Je n’ai malheureusement pas beaucoup d’occasions pour pratiquer, mais c’est une langue que j’aime beaucoup ».

Un atout de plus pour séduire le public québécois.

De son côté, Gauff a été débordée par la puissance de sa rivale. Un peu à court de compétition après avoir dû s’absenter des terrains pendant quelques semaines en raison de la COVID-19, la joueuse de 17 ans a aussi profité de deux abandons lors de ses deux derniers matchs.

Visiblement moins affûtée que sa rivale, elle a été très erratique, au service en particulier, où elle a commis six doubles fautes. Gauff a quand même eu plusieurs occasions de revenir dans le match en fin de deuxième manche. Après avoir repoussé deux balles de match et forcé la tenue d’un bris d’égalité, l’Américaine n’a jamais été dans le coup pendant le jeu décisif, et Giorgi a remporté six points d’affilée pour assurer sa victoire.

Pegula continu

Plus tard en soirée, l’Américaine Jessica Pegula (30e) a poursuivi sur son étonnante lancée en obtenant la dernière place en demi-finale. Elle a vaincu la Tunisienne Ons Jabeur (22e), la tombeuse de Bianca Andreescu au tour précédent, en trois manches, 1-6, 7-6 (4) et 6-0.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Réaction de l’Américaine Jessica Pegula après avoir gagné la deuxième manche

Pegula, qui avait dû jouer pendant près de 2 h et 30 min jusqu’au petit matin, vendredi, avant de mettre fin à une séquence de 12 victoires consécutives de sa compatriote Danielle Collins, a fort logiquement été lente à entrer dans le match.

Jabeur en a profité pour se bâtir un avantage en apparence confortable et a même servi pour la victoire à 5-4 en deuxième manche. Mais Pegula est revenue dans le match avec d’abord un bris opportun au 10e jeu, puis du jeu solide dans le bris d’égalité.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Ons Jabeur

En troisième manche, ayant retrouvé tous ses moyens et beaucoup plus constante que sa rivale, l’Américaine s’est contentée de remettre la balle en jeu, laissant Jabeur accumuler les fautes directes.

« C’est incroyable de recevoir un tel soutien en fin de soirée », a-t-elle affirmé après sa victoire en entrevue sur le court. « Le public prenait sans doute plus pour Ons ce soir, mais il nous a soutenues toutes les deux. »

C’est donc l’Américaine qui affrontera Camila Giorgi. À 27 ans, Pegula jouera, elle aussi, sa première demi-finale dans un tournoi de l’importance de l’Omnium Banque Nationale. Celle qu’on a souvent vue à Québec – elle y a été finaliste en 2019 – a remporté un titre en carrière, à Washington, l’été dernier.