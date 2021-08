Aryna Sabalenka bat sa compatriote Victoria Azarenka et passe en demi-finale

(Montréal) La Biélorusse Aryna Sabalenka a atteint les demi-finales de l’Omnium de tennis Banque Nationale grâce à une victoire en deux manches de 6-2, 6-4 sur sa compatriote Victoria Azarenka, vendredi après-midi sur le court central du stade IGA.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Troisième joueuse mondiale et favorite du tournoi, Sabalenka a réalisé une irrésistible remontée en deuxième moitié de deuxième manche, remportant les quatre derniers jeux, dont le dernier au service d’Azarenka.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Victoria Azarenka

Durant cette séquence, Sabalenka n’a donné que quatre points à son adversaire de 32 ans.

Elle a mis fin au duel à sa première balle de match, après 1 h 19 minutes de jeu, grâce à un revers en croisé qui n’a donné aucune chance à Azarenka.

Sabalenka a entamé le duel en gagnant les trois premiers jeux. Aidée par deux autres bris lors des sixième et huitième jeux, Sabalenka n’a eu besoin que de 34 minutes pour boucler la première manche.

Sabalenka a terminé l’affrontement avec sept as et autant de doubles fautes, et s’est créé 11 chances de bris, dont neuf lors du premier set. Elle a converti cinq de ces opportunités, incluant les deux dont elle a profité en deuxième manche.

Azarenka n’a inscrit aucun as et a commis deux doubles fautes. Elle a obtenu quatre balles de bris et en a converti deux, la seconde lors du premier jeu du deuxième set.

En demi-finale samedi, Sabalenka affrontera la gagnante du duel, présenté plus tard cet après-midi, entre la Tchèque Karolina Pliskova, quatrième tête de série, et l’Espagnole Sara Sorribes Tormo.

Sabalenka sera aussi en action sur le terrain connexe au court central dans un match de double, en compagnie de la Belge Élise Mertens, plus tard cet après-midi.

Sabalenka et Mertens, premières têtes de série, livreront bataille au tandem formé de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de la Brésilienne Luisa Stefani, classées cinquièmes.

Lors du programme de la soirée, l’Italienne Camila Giorgi aura rendez-vous avec la jeune Américaine Cori Gauff tandis que la Tunisienne Ons Jabeur, tombeuse de la Canadienne Bianca Andreescu jeudi soir, se mesurera à Jessica Pegula, une autre joueuse originaire des États-Unis.