Bianca Andreescu en a plein les bras avec Ons Jabeur, sur le court central du stade IGA. À l’arraché, elle a néanmoins enlevé la première manche au bris d’égalité, 7-6 (5). À mi-chemin au deuxième set, le match est présentement interrompu par la pluie.

Frédérick Duchesneau La Presse

Les cinq premiers jeux de ce match de ronde des 16 ont été âprement disputés, et par la suite, les deux rivales ont connu leurs moments. La Tunisienne, un peu plus que la Canadienne.

Mais au service à 5-4, Jabeur n’a pas su finir le travail, commettant quelques fautes.

Puis, à la partie suivante, Andreescu a effacé deux balles de bris et pris les devants 6-5.

La manche s’est donc décidée au bris d’égalité, au cours duquel la Canadienne a pris l’avance 6-3. À 6-4, elle a raté de peu une volée avant de fermer les livres au point suivant.

Andreescu n’a gagné que deux points de plus que Jabeur (46-44) dans ce premier set. Les deux d’écart du bris d’égalité.

Les deux joueuses ont présenté une belle variété de coups. On connaît celle d’Andreescu, mais Jabeur a également étalé la sienne. On assiste à une panoplie d’amortis, notamment.

À 26 ans, la Tunisienne Ons Jabeur, 13e tête de série et 22e mondiale (un sommet en carrière), connaît une excellente saison. Elle a mis la main sur un premier titre, a fait les quarts de finale à Wimbledon et ses 35 victoires ne sont éclipsées que par les 37 d’Aryna Sabalenka et les 36 de Barbora Krejcikova.

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Ons Jabeur

Des fans enflammés

Pendant la pause, Bianca Andreescu a demandé un temps d’arrêt médical et reçu des traitements à un pied. Rien de majeur, apparemment. Une ampoule, peut-être.

Puis, dès le deuxième jeu, la Tunisienne a mis un bris en banque… avant de rendre la pareille à la Canadienne sur double faute.

Les spectateurs d’origine tunisienne étaient déjà bien présents depuis le début, mais à ce point du match, l’intensité de leurs réactions a entraîné une surenchère avec les supporteurs de la Canadienne. Et malgré une foule limitée à 5000 amateurs, l’atmosphère est devenue électrique. Au point de soutirer un sourire à Jabeur vers les gradins avant le sixième jeu.

Quelques minutes plus tard, à 3-2 Jabeur avec Andreescu au service, la pluie a éteint instantanément l’ambiance. Le match est suspendu pour l’instant.

Jabeur présente une fiche de 2-4 cette année contre les top 10, dont fait partie Bianca Andreescu, qui vient au 8e échelon. La Canadienne de 21 ans est 2e tête de série cette semaine.

Les deux joueuses ne s’étaient jamais affrontées auparavant.