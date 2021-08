Pliskova et Sakkari se qualifient au troisième tour à Montréal

(Montréal) La Tchèque Karolina Pliskova et la Grecque Maria Sakkari ont mérité leur laissez-passer pour la troisième ronde de l’Omnium de tennis Banque Nationale mercredi. Mais elles ont dû travailler fort, par une autre journée chaude et humide au stade IGA.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Quatrième tête de série et sixième joueuse mondiale, Pliskova a connu un après-midi en dents de scie au service, ce qui ne l’a pas empêché de vaincre la Croate Donna Vekic en trois manches de 4-6, 6-3, 7-6 (2), le tout en 2 h 45 minutes.

Pliskova a réussi 15 as, mais a aussi commis neuf doubles fautes, ce qui reste nettement supérieur aux cinq as et 11 doubles fautes de sa rivale.

Pliskova a toutefois été intraitable lors du bris d’égalité décisif. Elle n’a rien donné à son service et a inscrit trois mini-bris, un dès le premier point du bris d’égalité et deux autres consécutifs pour conclure l’affrontement.

Pliskova, qui disputait un premier match après avoir bénéficié d’un laissez-passer, affrontera l’Américaine Amanda Anisimova en troisième ronde.

Anisimova a été beaucoup plus économe, éliminant la Française Océane Dodin en seulement 79 minutes, 6-3, 6-3.

Plus tôt en journée, Sakkari avait eu besoin de 2 h 40 minutes pour venir à bout de la Russe Veronika Kudermetova, 6-4, 5-7, 6-4.

Sakkari, 11e tête de série, a atteint le tour suivant en dépit du fait qu’elle ait commis 11 doubles fautes, comparativement à cinq as.

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Maria Sakkari

Son inefficacité au service lui a compliqué l’existence alors qu’elle a fait face à 14 balles de bris. Toutefois, elle est parvenue à en sauver neuf, dont cinq lors de la troisième manche et deux lors du jeu final.

Sakkari est venue de l’arrière lors de la manche décisive. Après avoir concédé les deux premiers jeux, elle s’est relevée en inscrivant trois bris successifs, lors des troisième, cinquième et septième jeux.

En troisième ronde, elle livrera bataille à la Biélorusse Victoria Azarenka, huitième tête de série.

Dans un autre match de deuxième tour, l’Espagnole Sara Sorribes Tormo a défait la Russe Liudmila Samsonova 6-4, 6-3.

Son prochain match l’opposera à la Tchèque Katerina Siniakova, tombeuse de l’Espagnole Garbine Muguruza mardi.