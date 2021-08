Pliskova et Sakkari qualifiées, Svitolina éliminée

(Montréal) Une sixième tête de série du simple féminin de l’Omnium de tennis Banque Nationale est tombée, mercredi au stade IGA, et deux autres ont dû travailler fort, par une autre journée chaude et humide à Montréal, pour atteindre la troisième ronde du tournoi.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

L’Ukrainienne Elina Svitolina, classée troisième, s’est vu montrer la porte de sortie dès son premier match du tournoi, s’inclinant face à la Britannique Johanna Konta 3-6, 6-3, 6-2.

Konta, qui s’est déjà hissée jusqu’au quatrième rang du classement mondial, en 2017, a d’abord forcé la tenue d’une troisième manche grâce à un bris lors du huitième jeu du deuxième set.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Elina Svitolina

Lors de la manche décisive, elle s’est imposée rapidement et a réalisé des bris consécutifs lors des troisième et cinquième jeux.

En troisième ronde, Konta affrontera l’Américaine Cori Gauff, 15e tête de série. Gauff s’est qualifié au tour suivant à la suite de l’abandon de la Russe Anastasia Potapova.

Le match n’a duré que 22 minutes et Potapova accusait un recul de 0-5 au premier set lorsqu’elle a hissé le drapeau blanc.

Plus tôt en journée, la Tchèque Karolina Pliskova et la Grecque Maria Sakkari ont mérité leur laissez-passer pour la troisième ronde grâce à des victoires en trois sets.

Quatrième tête de série et sixième joueuse mondiale, Pliskova a connu un après-midi en dents de scie au service, ce qui ne l’a pas empêché de vaincre la Croate Donna Vekic 4-6, 6-3, 7-6 (2), le tout en 2 h 45 minutes.

Pliskova a réussi 15 as mais a aussi commis neuf doubles fautes, ce qui reste nettement supérieur aux cinq as et 11 doubles fautes de sa rivale.

Pliskova a toutefois été intraitable lors du bris d’égalité décisif. Elle n’a rien donné à son service et a inscrit trois mini-bris, un dès le premier point du bris d’égalité et deux autres consécutifs pour conclure l’affrontement.

Quant à Sakkari, elle a eu besoin de 2 h 40 minutes pour venir à bout de la Russe Veronika Kudermetova, 6-4, 5-7, 6-4.

Sakkari est venue de l’arrière lors de la manche décisive. Après avoir concédé les deux premiers jeux, elle s’est relevée en inscrivant trois bris successifs, lors des troisième, cinquième et septième jeux.

Amanda Anisimova, Sara Sorribes Tormo et Camila Giorgi ont également atteint le troisième tour grâce à des victoires en deux manches.

La journée de mercredi marque le retour à Montréal de la Roumaine Simona Halep, championne de la compétition en 2016 et en 2018. Elle affronte l’Américaine Danielle Collins gagnante de ses deux derniers tournois.