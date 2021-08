(Montréal) Les Américaines sont revenues à la charge, mardi, après une première journée difficile à l’Omnium Banque Nationale.

Simon Servant La Presse Canadienne

Coco Gauff, Jessica Pegula et Sloane Stephens ont remporté leur match de premier tour, après avoir vu trois de leurs compatriotes baisser pavillon la veille.

Gauff, 15e tête de série, a été la première à obtenir son billet pour le tour suivant grâce à une victoire expéditive de 6-1, 6-4 face à la Lettonne Anastasija Sevastova.

Gauff a été très agressive en première manche et elle a fait courir son adversaire un peu partout sur le terrain. Au deuxième set, l’Américaine a été brisée et c’est à ce moment qu’elle a ajusté son jeu pour l’emporter en 66 minutes.

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Sloane Stephens

« J’ai bien commencé le match et je la forçais à commettre des fautes directes. Elle a haussé son jeu d’un cran en deuxième manche et elle a commencé à me faire reculer. J’ai à mon tour commis plus de fautes directes. Quand j’ai tiré de l’arrière par un bris, j’ai réalisé que je devais arrêter de viser les petites cibles et plutôt me concentrer sur les grands espaces. Ça m’a permis de gagner le deuxième set », a exprimé Gauff.

Il s’agissait de la première victoire en carrière de Gauff contre Sevastova, qui avait triomphé lors des trois duels précédents. Plus tôt en 2021, l’Américaine de 17 ans avait perdu deux matchs contre la Lettonne après avoir gagné la première manche.

« Je ne peux pas mentir et dire que je n’y pensais pas. Nous avions toujours séparé les manches lors de nos derniers affrontements. Je crois que c’est ce qui a fait en sorte que je tire de l’arrière par un bris. Je pensais un peu trop », a-t-elle fait savoir.

Gauff a dû se désister des Jeux olympiques de Tokyo après avoir contracté la COVID-19. Bien qu’elle ait perdu l’odorat, elle s’est dite très reconnaissante d’avoir pu s’en tirer pratiquement indemne.

Stephens, finaliste à Montréal en 2018, a défait l’Ukrainienne Dayana Yastremska en trois manches de 6-4, 1-6, 6-4. Pegula s’est également rendue à la limite pour battre l’Estonienne Anett Kontaveit 5-7, 6-3, 6-3.

Lors de la première journée de compétition, lundi, Amanda Anisimova avait été la seule de quatre Américaines à passer au deuxième tour. Ses compatriotes Shelby Rogers, Alison Riske et Madison Keys, 16e tête de série, s’étaient toutes les trois fait montrer la porte de sortie.

De son côté, la Britannique Johanna Konta a atteint le deuxième tour quand la Chinoise Shuai Zhang a déclaré forfait. Il s’agissait déjà du quatrième retrait depuis le début du tournoi.

La championne en titre et deuxième tête de série Bianca Andreescu devait faire son entrée en scène en soirée sur le court central du stade IGA.

L’Ontarienne âgée de 21 ans avait rendez-vous avec la Britannique Harriet Dart dans un match de deuxième tour.

Andreescu avait profité de l’abandon de Serena Williams en finale pour s’adjuger le titre en 2019 à Toronto.

L’Ontarienne Carol Zhao sera aussi en action cet après-midi, contre l’Espagnole Sara Sorribes Tormo, dans un duel de premier tour.