Le passage en simple de la Canadienne Carol Zhao à l’Omnium Banque Nationale est terminé.

Zhao a connu un bon début de match contre Sara Sorribes Tormo, démontrant à la fois de l’aplomb et une palette de coups intéressante, en particulier au cours des cinq premiers jeux. Plusieurs échanges ont été fort intéressants.

Mais à compter de la sixième partie – premier bris du match — la favorite a davantage pris les commandes de la manche, sur le court Rogers. Et la négligée a commencé à multiplier les fautes directes. Elle en commettra 15 dans le set pour seulement 2 coups gagnants. 6-2 Sorribes Tormo.

L’Espagnole a réussi 83 % de ses premiers services. En plus de finir le set avec une note parfaite en deuxième balle (4 en 4) et sur balles de bris (2 en 2).

Zhao, 291e mondiale, était 549e au début de l’année, longtemps inactive en raison d’une blessure. Son sommet, atteint en juin 2018, est le 131e échelon. Elle profitait d’un laissez-passer pour le tableau principal.

La deuxième manche a commencé comme la première a fini : mal pour la Canadienne.

Après un quatrième bris consécutif, Sorribes Tormo menait 3-1.

À la défense de Zhao, il n’y a pas de point facile contre l’Espagnole, qui récupère des balles qu’on aurait cru inaccessibles.

Score final : 6-2, 6-3 Sorribes Tormo. Dans les derniers jeux, la Canadienne s’est bien défendue. Mais l’opposition était simplement trop forte.

Et Zhao termine le match avec 28 erreurs non provoquées contre 5 coups gagnants. Impossible de remporter un match avec ce ratio.

« Évidemment, je suis déçue du résultat, a-t-elle commenté. Je crois qu’il y a eu de bons moments durant le match, mais je n’ai pas bien exécuté dans des moments où j’aurais dû, alors qu’elle a joué fort dans les points importants. »

Avant le duel, Carol Zhao présentait une fiche de 19-12 en 2021, mais dont un seul match – perdu – en tableau principal sur le circuit WTA (catégorie 125). Elle a échoué quatre fois à se qualifier pour des tableaux principaux, dont à Roland-Garros. C’est donc dire que toutes ses victoires ont été acquises sur le circuit ITF (niveau inférieur), où elle a atteint deux finales.

Zhao et Sorribes Tormo s’étaient affrontées à deux reprises en 2018, chacune l’emportant une fois. Mais l’Espagnole a beaucoup progressé depuis. Elle avait terminé 2017 au 99e rang mondial. Elle est présentement 48e.

Cette année, Sara Sorribes Tormo montre un dossier de 22-13 (JO exclus) et compte un titre, à Guadalajara, contre Eugenie Bouchard, en mars.

Au deuxième tour, elle affrontera la Russe Liudmila Samsonova, 52e mondiale, tombeuse de la 12e favorite, la Kazakhe Elena Rybakina.

Le parcours de Carol Zhao

Née en Chine, Zhao a émigré vers Richmond Hill, en Ontario, à l’âge de 7 ans. Après une belle carrière universitaire à Stanford – où elle a compilé une fiche de 76 – 16 et mené son équipe au championnat de la NCAA en 2016 –, elle n’a pas encore éclos chez les professionnels, à 26 ans. Il faut dire qu’une blessure l’a tenue loin des courts entre septembre 2019 et le début de 2021. À Montréal, en 2018, elle avait reçu un laissez-passer et s’était inclinée 6-1, 6-2 devant Kiki Bertens.