L’Américaine Coco Gauff n’a que 17 ans, mais elle est déjà l’une des têtes d’affiche du tennis féminin. Partout où elle joue, les organisateurs lui réservent les meilleurs courts et, quand c’est possible, le public accourt à ses matchs.

Michel Marois La Presse

Celle en qui plusieurs voient l’héritière de Serena Williams connaît une excellente saison, avec une fiche de 31 victoires et 12 défaites, un titre et plusieurs bonnes performances – une qualification en quart de finale à Roland-Garros, par exemple.

Elle avait d’ailleurs été sélectionnée pour les Jeux de Tokyo, mais la jeune femme a raté le rendez-vous olympique après avoir contracté la COVID-19. Inactive depuis son élimination au quatrième tour à Wimbledon, Gauff effectue son retour au jeu cette semaine à Montréal, dans le cadre de l’Omnium Banque Nationale.

« J’étais évidemment très déçue de ne pas pouvoir aller à Tokyo, a-t-elle insisté, lundi, en visioconférence. J’ai toujours rêvé de représenter les États-Unis aux Jeux olympiques et j’espère que j’aurai plusieurs autres chances de le faire, mais ce sont des choses qui arrivent… On ne peut pas tout contrôler dans la vie.

« Au moins, cela m’a permis de passer plus de temps avec ma famille. J’ai aussi pu faire plein de choses que je n’ai habituellement pas le temps de faire, prendre du temps pour moi, me détendre. Cela m’a permis de recharger ma batterie, tout en retrouvant la santé. »

Vite remise de la maladie, Gauff est impatiente de revenir sur les courts. « J’ai maintenant vraiment hâte de reprendre la compétition et je suis très heureuse d’être ici à Montréal », a souligné la 24e mondiale, qui est la 15e favorite du tournoi.

« Je ne suis pas venue au Canada depuis l’âge de 10 ou 11 ans, je crois. Il y avait ce petit tournoi appelé Coupe LeBlanc – je ne sais pas si je le prononce bien. À l’époque déjà, et maintenant aussi, j’ai beaucoup aimé ce pays. Nous savons tous que les Canadiens sont très sympathiques. Et votre réputation se maintient ! L’hospitalité est incroyable, j’aime beaucoup être ici et j’espère bien faire cette semaine. »

Gauff a profité de son inactivité forcée pour peaufiner sa préparation en vue de la saison sur surface dure.

Je me suis beaucoup concentrée sur le premier service, et les deux premiers coups, pour être combative. Surtout avec la saison sur le dur, après la terre battue et le gazon, il faut jouer de façon plus combative. Coco Gauff

« Pendant la saison sur terre battue, frapper la balle fort et plus haut a bien marché. Mais sur le gazon, c’était plus difficile, car c’est une surface différente, évidemment, a-t-elle expliqué. Il semble que le dur soit entre les deux. Je vais essayer d’être énergique, mais pas trop. C’est là-dessus que j’ai travaillé. Et aussi sur la montée au filet, pour bien finir les points. »

Gauff affrontera au premier tour la Lettone Anastasija Sevastova (64e) ce mardi.

Avec Kyrgios !

Gauff a raconté récemment en entrevue que le Suisse Roger Federer était son partenaire de rêve pour un tournoi en double mixte. Son deuxième choix semble être l’Australien Nick Kyrgios, et ils pourraient jouer ensemble l’hiver prochain aux Internationaux d’Australie, à la demande du joueur.

« J’ai rencontré Nick quand j’avais 12 ans, a-t-elle rappelé lundi. Nous avions frappé des balles à l’Open de Miami, et aussi l’année suivante, quand j’avais 13 ans. J’imagine qu’il s’en souvient, peut-être pas… Nous ne sommes pas très proches. Je pense qu’il m’a posé la question parce que j’ai déjà répondu à une interview pour ATP Socials que je souhaitais être son amie.

« Je le respecte en tant que personne et en tant que joueur. Mon agent m’a dit qu’il souhaitait jouer avec moi et j’ai dit : “bien sûr”. Les gens ne le savent pas, mais lui et Roger sont littéralement les partenaires de double mixte de mes rêves. J’espère que cela se fera, mais nous n’en avons pas vraiment parlé en dehors des réseaux sociaux. L’Australie, c’est encore bien loin, mais ce serait passionnant, surtout que nous serions chez lui et que le public serait derrière nous. »