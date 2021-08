(Cincinnati) Novak Djokovic s’est retiré du tournoi Masters 1000 de Cincinnati, lundi, afin de se concentrer sur la fin du Grand Chelem de cette année à l’Omnium des États-Unis.

Par Howard Fendrich Associated Press

La première raquette mondiale a écrit sur les réseaux sociaux qu’il a besoin « d’un peu plus de temps pour (se) remettre et récupérer après un début d’année chargé, de l’Australie à Tokyo ».

Djokovic a une fiche de 21-0 lors des tournois du Grand Chelem en 2021.

Il a remporté les Internationaux d’Australie, sur surface dure, en février, les Internationaux de France, sur terre battue, en juin et le tournoi de Wimbledon, sur gazon, en juillet.

Aucun tennisman n’a remporté les trois premiers tournois majeurs de la saison depuis que Rod Laver a complété le Grand Chelem — c’est-à-dire qu’il a gagné les quatre — en 1969.

Après Wimbledon, Djokovic s’est présenté aux Jeux olympiques de Tokyo dans le but de faire un pas de plus vers un Chelem en Or, qui consiste à gagner les quatre tournois du Grand Chelem en plus des Jeux olympiques lors d’une même saison.

Il n’a toutefois pas réussi à gagner l’or, ni aucune autre médaille, au Japon. Le Serbe de 34 ans a été éliminé par l’Allemand Alexander Zverev lors des demi-finales en simple, avant de s’incliner contre l’Espagnol Pablo Carreño Busta lors du match pour la médaille de bronze.

Djokovic a ajouté qu’il a l’intention de tourner son attention vers l’Omnium des États-Unis et de passer plus de temps avec sa famille.

« On se voit bientôt à New York », a-t-il écrit.

Le tournoi de Cincinnati s’amorcera la fin de semaine prochaine, tandis que le volet principal de l’Omnium des États-Unis commencera le 30 août à New York.