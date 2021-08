Deux ans après son triomphe à Toronto, Bianca Andreescu est l’une des favorites de l’Omnium Banque Nationale, cette semaine, au stade IGA. Et la Canadienne aime à penser qu’elle peut défendre son titre.

Michel Marois La Presse

« Je n’ai pas beaucoup joué cette année, pour toutes sortes de raisons, mais je suis plus fraîche, avec une grosse envie de jouer et une nouvelle approche, a expliqué la Torontoise samedi en visioconférence. Et je suis vraiment heureuse que mon premier tournoi sur le dur soit ici à Montréal, à la maison ! Je me suis entraînée sur ces courts depuis plusieurs années, j’y suis toujours à l’aise et j’ai vraiment hâte de retrouver le public canadien. »

« C’est curieux, ces deux années ont à la fois été très longues et très courtes. J’ai l’impression qu’il s’est passé tellement de choses depuis ma victoire, avec la pandémie et tout ce qu’elle a entraîné. Mais je trouve aussi que tout ce temps est passé très vite ! De toute façon, 2019, c’est maintenant du passé, je veux me concentrer sur l’avenir. »

Longtemps inactive, Andreescu est revenue au jeu cette année, mais elle a encore dû composer avec les blessures, la maladie et le stress lié à la COVID-19. Et en plus, elle a décidé de changer d’entraîneur et s’entraîne depuis quelques semaines avec un coach réputé, le Néerlandais Sven Gröneveld.

« Mon agent connaissait bien Sven et son expérience m’a attirée. Pour l’instant, nous sommes dans une période d’essai, mais je suis contente des progrès que j’ai accomplis depuis que nous travaillons ensemble.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Sylvain Bruneau et Bianca Andreescu lors d’un entraînement au stade IGA, en septembre 2019

J’ai toujours bien travaillé avec Sylvain [Bruneau] et nous avons connu beaucoup de succès ensemble. Sven ne va pas tout changer, mais il va m’aider à travailler sur de petits détails, aussi bien dans mon jeu que dans ma préparation mentale. Je crois qu’il peut m’aider à atteindre un autre niveau dans ma carrière. Bianca Andreescu

Deuxième favorite, Andreescu est qualifiée directement pour le deuxième tour et elle pourrait y affronter sa jeune compatriote Leylah Fernandez, qui affrontera une qualifiée au premier tour. En quart de finale, si elle s’y rend, Andreescu pourrait retrouver son idole de jeunesse, le Roumaine Simona Halep (6e favorite).

La Biélorusse Aryna Sabalenka est la favorite, devant Andreescu, Elina Svitolina (3e), Karolína Plíšková (4e), Garbiñe Muguruza (5e), Halep, Petra Kvitová (7e) et Victoria Azarenka (8e). Toutes ses joueuses n’entreront en action qu’au deuxième tour.

Shapovalov en confiance

À Toronto, le volet masculin de l’Omnium Banque Nationale promet également une compétition relevée et le Canadien Denis Shapovalov, cinquième favori, entend bien y jouer un rôle de premier plan.

Demi-finaliste à Wimbledon il y a quelques semaines, le joueur de 22 ans déborde de confiance. « J’ai l’impression que je peux battre n’importe quel adversaire, a-t-il estimé samedi en visioconférence. Je crois que je suis devenu une menace pour tous les autres joueurs, et c’est très positif pour moi. »

Battu par Novak Djokovic sur le gazon londonien, au terme d’un match longtemps indécis, Shapovalov croit avoir accédé à un autre niveau. « L’élan que j’ai gagné à la suite de Wimbledon est vraiment incroyable. Mon jeu s’est beaucoup amélioré depuis quelques mois, et j’ai l’impression d’avoir franchi plusieurs paliers.

PHOTO PAUL CHILDS, ARCHIVES REUTERS Denis Shapovalov a atteint la demi-finale à Wimbledon, il y a quelques semaines.

C’est évidemment très excitant d’être de retour à la maison et de jouer enfin devant une foule canadienne, devant mes partisans. Ça fait longtemps que je n’ai pas eu l’occasion de jouer devant eux, en personne, et ce sera très spécial. Denis Shapovalov

Qualifié directement pour le deuxième tour, Shapovalov pourrait y affronter l’Américain Sebastian Korda, un joueur en gros progrès. « Je l’ai affronté aux Internationaux des États-Unis et je me suis entraîné souvent avec lui pendant la pandémie, a-t-il expliqué. Je le connais donc très bien et je sais à quoi m’attendre ».

Gaël Monfils (11e favori), Andrey Rublev (4e) et Daniil Medvedev (1er) sont aussi dans la même partie du tableau que le Torontois.

Le Québécois Félix-Auger-Aliassime, neuvième favori, est lui aussi qualifié directement pour la deuxième ronde, où il pourrait affronter le Serbe Dušan Lajović ou à un joueur provenant des qualifications. Casper Ruud (6e), Stéfanos Tsitsipás (3e) et Rafael Nadal (2e) sont aussi dans sa partie du tableau.

Le troisième Canadien directement admis dans le tableau principal, Vasek Pospisil, affrontera un qualifié au premier tour.