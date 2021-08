Tennis

Federer, Osaka et Djokovic seront à l’Omnium des États-Unis

(New York) Roger Federer, qui s’est retiré des Jeux olympiques en raison d’une blessure au genou et Naomi Osaka, qui a raté Wimbledon en plus de se retirer de Roland-Garros pour des raisons de santé mentale, ont tous les deux confirmé leur présence à New York pour les Internationaux des États-Unis.