(Wimbledon) Félix Auger-Aliassime a été éliminé en quarts de finale du tournoi de Wimbledon, mercredi.

La Presse Canadienne et La Presse

Le Québécois, 16e tête de série, s'est incliné face à l’Italien Matteo Berrettini, septième tête de série, en quatre manches de 6-3, 5-7, 7-5 et 6-3.

Berrettini affrontera en demi-finale le Polonais Hubert Hurkacz, qui a défait le Suisse Roger Federer mercredi.

Plus tôt dans la journée, le Canadien Denis Shapovalov a accédé aux demi-finales en disposant du Russe Karen Khachanov 6-4, 3-6, 5-7, 6-1 et 6-4 au bout d’un marathon de trois heures et 26 minutes.

PHOTO PETER NICHOLLS, REUTERS Denis Shapovalov

L’Ontarien, 10e tête de série, se retrouve ainsi dans le carré d’as d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Son meilleur résultat précédent en Grand Chelem avait été réalisé l’an dernier, alors qu’il avait accédé aux quarts de finale des Internationaux des États-Unis.

Shapovalov a décoché 17 as pendant ce match et il a remporté 86 % des points avec sa première balle, compensant ainsi pour son étonnant total de 10 doubles fautes.

Le tennisman âgé de 22 ans, qui est originaire de Richmond Hill, en Ontario, a réussi 59 coups gagnants, contre 31 pour Khachanov. Il a aussi converti cinq de ses 19 balles de bris sur la pelouse du court no 1.

Le dernier bris est survenu alors que le match était à égalité 4-4 au cinquième set. Shapovalov a converti sa quatrième balle de bris du jeu lorsque le coup droit de la 25e tête de série s’est révélé trop long.

« Je savais que ce serait un match difficile contre Karen, a commenté Shapovalov. Nous nous étions déjà affrontés et ç’a été très difficile, physiquement aussi. Je savais qu’il jouait bien (jusqu’ici), et pour être franc j’avais l’impression qu’il jouait mieux que moi pendant une bonne partie du match.

« Tout fonctionnait pour lui, donc au quatrième set j’ai essayé de m’avancer dans le terrain et d’être plus agressif. J’avais l’impression qu’il était un peu plus fatigué au quatrième set, donc j’ai sauté sur l’occasion », a-t-il poursuivi.

Le représentant de l’unifolié aura alors rendez-vous avec le favori du tournoi, Novak Djokovic. Le Serbe a gagné ses six derniers matchs contre Shapovalov — il avait gagné le plus récent 7-5, 7-5 en phase de groupes de la Coupe ATP à Melbourne, en Australie, en janvier dernier.

« C’est le meilleur joueur au monde, mais tout est possible », a dit Shapovalov en entretien d’après-match.

« La première chose qu’on va voir au tableau indicateur vendredi, c’est 0-0. Rien d’autre ne compte », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Djokovic a qualifié Shapovalov de tête d’affiche de la prochaine génération de grandes vedettes du tennis masculin.

« Il n’a peut-être pas gagné beaucoup de gros matchs ces dernières années (mais) on dirait qu’il a acquis de la maturité, a dit Djokovic. On pouvait s’attendre à ça de la part d’un joueur aussi complet que lui. »

« Il a un très gros service, c’est un gaucher — c’est toujours difficile d’affronter un gaucher sur une surface de jeu rapide —, et il est à l’aise lorsqu’il monte au filet. Il a amélioré sa mobilité, et à cause de ça il commet probablement moins d’erreurs, ce qui nuisait à son jeu jusqu’ici », a ajouté le « Djoker ».

« Il te laisse très peu de chances lorsqu’il est au service, surtout sur le gazon », a résumé Djokovic.