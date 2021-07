Le Serbe Novak Djokovic a gagné chacun des jeux à son service et il s’est qualifié pour la 50e fois de sa carrière aux quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem grâce à une victoire de 6-2, 6-4, 6-2 contre le Chilien Cristian Garin, lundi, au quatrième tour de Wimbledon.

Associated Press

Double champion en titre et favori du tournoi, Djokovic en sera à sa 12e présence en quarts de finale à Wimbledon. À ce chapitre chez les hommes, il se classe troisième, à égalité avec Arthur Gore, derrière le Suisse Roger Federer (18) et l’Américain Jimmy Connors (14).

Gore a joué à Wimbledon pour la première fois en 1888, Djokovic, en 2005.

Plus tard lundi, Federer tentera d’améliorer sa propre marque alors qu’il se mesurera à l’Italien Lorenzo Sonego sur le court central.

En quarts de finale, Djokovic affrontera le Hongrois Marton Fucsovics, qui a causé une grande surprise en éliminant le Russe Andrey Rublev, cinquième tête de série, 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3.

Ce faisant, Fucsovics deviendra le premier homme de son pays depuis 1981 à participer aux quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, et le premier à réaliser l’exploit à Wimbledon depuis 1948.

Dans un autre match du tableau masculin, Matteo Berrettini a eu raison d’Ilya Ivashka 6-4, 6-3, 6-1.

Berrettini, septième tête de série, a terminé avec 37 coups gagnants contre 16 pour Ivashka, et il a brisé son adversaire à six reprises. Il est le premier Italien à atteindre les quarts au All England Club depuis 1998.

Barty freine Krejcikova

Chez les dames, la favorite Ashleigh Barty a accédé pour la première fois aux quarts de finale du tournoi de Wimbledon après avoir mis fin à la séquence de 15 victoires consécutives de Barbora Krejcikova.

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Ashleigh Barty

Barty a vaincu la championne de Roland-Garros 7-5, 6-3.

Barty a surmonté un bris à la première manche et a ensuite sauvé sept des huit balles de bris contre elle dans la deuxième.

« J’aime venir ici et me mesurer aux meilleures (joueuses) au monde », a déclaré Barty aux spectateurs après sa victoire. « Et il n’y a certainement aucun autre endroit où je voudrais être en ce moment. »

Auparavant, Ons Jabeur est devenue la première joueuse arabe à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi anglais en battant Iga Swiatek 5-7, 6-1, 6-1.

La Tunisienne a converti ses sept balles de bris et a servi pour le match à zéro avec un as.

Jabeur, 21e tête de série, a également atteint les quarts de finale des Internationaux d’Australie l’année dernière, devenant ainsi la première joueuse arabe à atteindre cette étape dans n’importe quel tournoi du Grand Chelem.

Il s’agissait du premier match complété de ce « lundi fou » à Wimbledon, alors que tous les matchs du quatrième tour sont disputés.

Quelques minutes plus tard, Aryna Sabalenka, deuxième tête de série, a atteint son premier quart de finale en Grand Chelem en défaisant Elena Rybakina 6-3, 4-6, 6-3.

Karolína Pliskova, huitième tête de série, a réussi 10 as en route vers une victoire de 6-2, 6-3 contre Liudmila Samsonova.