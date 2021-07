(Londres) Aryna Sabalenka, deuxième tête de série, accède à la deuxième semaine de compétition à Wimbledon et elle est sur le point de confirmer sa récente notoriété.

Associated Press

La puissante Biélorusse a défait la qualifiée María Camila Osorio Serrano 6-0, 6-3, vendredi, pour atteindre le quatrième tour, et elle est en voie de s’offrir son plus beau parcours lors d’un Grand Chelem.

Sabalenka est la seule femme parmi les 20 premières têtes de série à n’avoir pas encore atteint un quart de finale d’un tournoi majeur.

Le moment semble venu pour que cela change : Sabalenka domine le circuit avec 32 victoires cette année, son classement se veut un sommet en carrière dans un tournoi majeur, et elle se retrouve dans un tableau privé des huit joueuses les mieux classées.

« Je ne fais que continuer de travailler, de m’améliorer », a déclaré Sabalenka. « Chaque match est un nouveau match. Vous ne savez jamais ce qu’il va arriver. »

Sabalenka a pris les commandes de l’affrontement après que Osorio Serrano eut laissé filer six balles de bris lors de la manche initiale.

« Tant d’opportunités », a déploré Osorio Serrano. « Je n’ai pas pu les convertir. »

Elena Rybakina, no 18, a éliminé l’Américaine Shelby Rogers 6-1, 6-4 et affrontera ensuite Sabalenka. Karolina Pliskova, no 8, a balayé Tereza Martincová 6-3, 6-3.

Parmi celles encore en lice, on retrouve Iga Swiątek, septième tête de série, championne de Roland-Garros 2020, qui s’est qualifiée pour le quatrième tour en battant Irina-Camelia Begu 6-1, 6-0.

Swiątek revendique une seule victoire en carrière sur gazon avant ce tournoi, mais a remporté le titre junior chez les filles en 2018.

PHOTO GLYN KIRK, AFP Iga Swiątek

« Ce serait magnifique », a déclaré Swiatek. « C’est un autre (tournoi du) Grand Chelem, et c’est un peu comme un rêve qui se réalise pour quiconque d’entre nous. »

Au prochain tour, elle affrontera la Tunisienne Ons Jabeur, 21e tête de série, qui a éliminé l’Espagnole Garbine Muguruza (11e) 5-7, 6-3, 6-2.

Jabeur, qui a vomi près de l’écran arrière avant sa première balle de match, est devenue la première Tunisienne à accéder à la quatrième ronde à Wimbledon. Elle a aussi réussi le coup par excellence de la journée, un coup droit gagnant qui a contourné le poteau du filet alors qu’elle se trouvait hors des limites du court.

Dans un autre match, la Russe Liudmila Samsonova s’est qualifiée pour les huitièmes de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière après avoir vaincu l’Américaine Sloane Stephens 6-2, 2-6, 6-4.

Au tableau masculin, Karen Khachanov, no 25, s’est imposé 6-3, 6-4, 6-4 face à l’Américain Frances Tiafoe, qui a battu le Grec Stefanos Tsitsipas en trois manches au premier tour.

Andrey Rublev, no 5, a réussi 13 as et a eu raison de Fabio Fognini, no 26, 6-3, 5-7, 6-4, 6-2.

Le favori Novak Djokovic a vaincu le qualifié américain Denis Kudla 6-4, 6-3, 7-6 (7). Du coup, selon l’ATP, Djokovic est le premier homme à compter au moins 75 victoires dans chacun des quatre tournois du Grand Chelem.

Djokovic totalise 82 victoires aux Internationaux d’Australie, 81 aux Internationaux de France, 75 à Wimbledon et 75 également aux Internationaux des États-Unis.