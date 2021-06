(Londres) La Canadienne Bianca Andreescu n’aura fait que passer au tournoi de Wimbledon, après s’être inclinée d’entrée de jeu 6-2, 6-1 au premier tour devant la Française Alizé Cornet.

La Presse Canadienne

Cornet a ravi le service d’Andreescu à cinq reprises, et elle a scellé l’issue de la rencontre en effectuant un lob après être montée au filet. Celui-ci a atterri tout juste à l’intérieur de la ligne de fond, sur une balle de match.

Après la rencontre, la représentante de l’unifolié a indiqué avoir éprouvé de la difficulté à négocier avec la surface de jeu.

« Je n’ai pas glissé qu’une seule fois ; j’ai glissé environ six fois, a souligné Andreescu. Les terrains sont super glissants. Je n’ai joué qu’une seule fois auparavant ici, et les terrains n’étaient pas comme ça. J’ai discuté avec d’autres joueurs, et ils croient tous que ce n’est pas normal. C’est cependant quelque chose qu’on ne peut pas contrôler. »

La pluie soutenue qui s’est abattue au cours des deux premiers jours du tournoi a créé ces conditions de jeu difficiles. La météo a aussi provoqué un effet domino, puisque 27 matchs de premier tour ont dû être repoussés à mercredi.

Andreescu, qui était la sixième tête de série du tournoi, a donc baissé pavillon devant la 58e raquette mondiale. Cornet a maintenant une fiche de 2-0 en carrière contre l’Ontarienne, après l’avoir battue plus tôt ce mois-ci au tournoi sur gazon de Berlin.

De plus, elle n’a pas franchi le deuxième tour d’un tournoi du Grand Chelem depuis sa conquête du titre aux Internationaux des États-Unis, en septembre 2019.

Andreescu, qui a été ralentie par de nombreuses blessures dernièrement, a commis un total de 34 fautes directes, contre seulement sept pour Cornet.

« J’ai essayé de rester positive tout au long du match, a-t-elle confié. J’ai essayé de trouver des solutions, des manières de m’améliorer. Mais honnêtement, elle (Cornet) a très bien joué. »

Cornet affrontera au deuxième tour la gagnante du duel entre la Belge Greet Minnen, une qualifiée, et l’Australienne Ajla Tomljanovic.

La Québécoise Leylah Annie Fernandez disputera son match de premier tour un peu plus tard mercredi, contre la Lettone Jelena Ostapenko.

Du côté masculin, l’Ontarien Denis Shapovalov s’est qualifié pour le troisième tour à la suite du retrait de son adversaire, l’Espagnol Pablo Andujar, blessé aux côtes.

PHOTO JON SUPER, REUTERS Denis Shapovalov

Shapovalov, la 10e tête de série du tournoi, affrontera au tour suivant le vainqueur du match entre l’Allemand Oscar Otte et le Britannique Andy Murray.

Un peu plus tard mercredi, la 16e tête de série du tournoi, Félix Auger-Aliassime, a rendez-vous au premier tour avec le Brésilien Thiago Montero, tandis que le Vancouvérois Vasek Pospisil disputera son match de deuxième tour contre l’Américain Frances Tiafoe.

Les matchs d’Andreescu, Fernandez et Auger-Aliassime devaient tous être présentés mardi, mais ceux-ci ont été reportés d’une journée en raison des soubresauts de Dame Nature.