PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ASSOCIATED PRESS

La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty a accédé au deuxième tour du tournoi de tennis de Wimbledon, mardi.

Associated Press

Barty, qui disputait son premier match sur le gazon en deux ans, a trimé dur avant de venir à bout de Carla Suarez Navarro 6-1, 6-7 (1), 6-1.

Barty a concédé le deuxième set alors qu’elle n’était qu’à deux points de la victoire. Elle s’est toutefois ressaisie et a remporté les 13 premiers points — ainsi que cinq jeux — lors de la manche ultime. L’Australienne a claqué 13 as, et elle a converti chacune de ses cinq balles de bris contre l’Espagnole.

Suarez Navarro disputait seulement son deuxième tournoi depuis qu’elle a annoncé qu’elle est en rémission du lymphome de Hodgkin

Par ailleurs, Venus Williams a signé sa 90e victoire en carrière sur la pelouse du All England Club. Elle est aussi parvenue à se faufiler avant la pluie.

PHOTO ALASTAIR GRANT, ASSOCIATED PRESS Venus Williams

La joueuse âgée de 41 ans a atteint le deuxième tour en disposant de Mihaela Buzarnescu 7-5, 4-6, 6-3. Le match s’est conclu quelques minutes seulement avant qu’une faible pluie vienne interrompre les activités sur certains terrains extérieurs.

La compatriote de Williams, Alison Riske, n’a pas eu autant de chance qu’elle et a plié l’échine 6-2, 4-6, 6-1 devant Tereza Martincova.

Dans les autres matchs à l’affiche, la huitième tête de série Karolina Pliskova a éliminé Tamara Zidansek 7-5, 6-4 et la 13e tête de série Elise Mertens a défait Harriet Dart 6-1, 6-3. Pour leur part, Maria Sakkari (no 15) et Ons Jabeur (no 21) ont triomphé, tout comme l’Américaine Claire Liu.

Du côté masculin, Alexander Zverev a décoché 20 as et n’a commis que 18 fautes directes en route vers une victoire sans appel de 6-3, 6-4, 6-1 contre Tallon Griekspoor au premier tour.

PHOTO EDWARD WHITAKER, REUTERS Alexander Zverev

Ce résultat est significatif pour l’Allemand, qui s’était incliné devant un joueur qualifié à Wimbledon en 2018 et 2019. Zverev est la quatrième tête de série du tournoi, mais présente une fiche de 9-5 en carrière au All England Club.

De son côté, Sebastian Korda a démontré l’ampleur de son talent sur la pelouse, tout comme sa sœur.

L’Américain âgé de 20 ans a entamé son premier parcours en carrière à Wimbledon en évinçant la 15e tête de série Alex de Minaur 6-3, 6-4, 6-7 (5), 7-6 (5).

Feliciano Lopez a baissé pavillon devant le Britannique Daniel Evans 7-6 (4), 6-2, 7-5, tandis que l’Italien Fabio Fognini prenait la mesure de l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas 7-6 (4), 6-2, 6-4.

Roger Federer et Serena Williams seront les têtes d’affiche sur le court central à Wimbledon, un peu plus tard mardi.