(Londres) Novak Djokovic a surmonté un début de match hésitant pour finalement s’imposer en lever de rideau du tournoi de Wimbledon.

Associated Press

Le double champion en titre a été blanchi en sept occasions de balle de bris à la première manche, qu’il a perdue contre le Britannique de 19 ans Jack Draper. Djokovic a glissé plusieurs fois sur l’herbe mais il a réussi 25 as et s’est ressaisi pour l’emporter 4-6, 6-1, 6-2, 6-2.

Draper, qui a bénéficié d’une invitation, est classé 250e au monde et il faisait ses débuts en Grand Chelem dans le tableau principal.

Djokovic vise son sixième titre à Wimbledon et un 20e titre majeur, un record à égalité.

Le match s’est joué sous le toit rétractable du court central en raison de la pluie qui a retardé le début des matchs sur les courts extérieurs. Seize matchs de simple ont d’ailleurs été reportés à mardi en raison du mauvais temps.

Six matchs du tableau messieurs et 10 chez les dames ont été annulés. C’est le cas pour la quintuple championne Venus Williams contre Mihaela Buzarnescu et pour le Canadien Denis Shapovalov, 10e tête de série, contre Philipp Kohlschreiber.

La Biélorusse Aryna Sabalenka, deuxième tête de série, a été la première gagnante du tournoi de cette année. Elle a balayé son match contre la qualifiée Monica Niculescu, 6-1, 6-4, sous le toit rétractable du court no 1.

Les spectateurs sont autorisés à 50 % de la capacité du site au All England Club. Elle montera à 100 % pour les finales en simple, les 10 et 11 juillet.

Malgré les signes d’un presque retour à la normale, un rappel que le coronavirus demeure toujours une source de préoccupation est venu à la veille du tournoi du Grand Chelem. La Britannique Johanna Konta, demi-finaliste à Wimbledon en 2017, a dû se retirer dimanche soir lorsqu’un membre de son équipe a reçu un test positif à la COVID-19.

Konta était en contact étroit avec la personne et doit s’isoler pendant 10 jours.

Tous les joueurs et les membres de leur équipe séjournent dans un hôtel désigné à Londres dans ce que le All England Club appelle un « environnement à risque minimisé. »