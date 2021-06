Le tenant du titre Novak Djokovic et l’octuple champion Roger Federer ont été placés dans les moitiés opposées du tableau de Wimbledon lors du tirage au sort, vendredi, ce qui signifie qu’ils ne pourraient se rencontrer qu’en finale – ce qui serait une revanche de leur épreuve de force épique pour le titre en 2019.

Howard Fendrich Associated Press

La championne en titre, Simona Halep, troisième tête de série, a pour sa part déclaré forfait avant le début du tirage au sort, évoquant une déchirure au mollet gauche qui l’a également forcée à s’absenter de Roland-Garros. Cela signifie que deux des trois meilleures joueuses du classement féminin sont absentes. Naomi Osaka, no 2, s’est retirée la semaine dernière.

« Je peux honnêtement dire que je suis vraiment déprimée et contrariée de devoir prendre cette décision. Cette période a été difficile, mais manquer les deux derniers tournois majeurs a rendu la tâche encore plus difficile mentalement et physiquement, a avoué Halep. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve, mais j’espère que cela fera de moi une personne et une athlète plus forte. »

Deux des cinq meilleurs joueurs chez les hommes sont également absents : Rafael Nadal, no 3, double champion à Wimbledon, et Dominic Thiem, no 5, vainqueur des Internationaux des États-Unis en 2020.

Il y a aura beaucoup à l’enjeu pour le favori Djokovic lorsque la compétition commencera au All England Club lundi, un an après l’annulation du tournoi sur gazon en raison de la pandémie. C’était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que Wimbledon n’était pas disputé.

Djokovic, âgé de 34 ans, vise un 20e titre majeur, qui égalerait le record masculin partagé par Federer et Nadal. Il peut également se rapprocher d’un Grand Chelem d’une année civile après avoir remporté les Internationaux d’Australie en février et Roland-Garros ce mois-ci. Il tentera enfin de remporter son troisième trophée consécutif, et sixième au total, à Wimbledon.

Il y a deux ans à Wimbledon, Djokovic a eu le meilleur sur Federer lors d’un bris d’égalité à la cinquième manche après avoir sauvé deux balles de championnat en finale.

Federer, qui aura 40 ans le 8 août, vient de subir deux opérations au genou droit l’année dernière et n’a disputé que huit matchs au cours des 16 derniers mois.

Alors que Djokovic est en quête d’un 20e Grand Chelem, Serena Williams tentera à nouveau de mettre la main sur son 24e, ce qui lui permettrait d’égaler Margaret Court pour le plus grand nombre de titres majeurs en simple de l’histoire du tennis. De plus, les 23 de Williams – dont sept au All England Club – constituent un sommet de l’ère moderne, qui a commencé en 1968 lorsque les professionnels ont été autorisés à concourir dans les tournois majeurs.

Williams, sixième tête de série, affrontera Aliaksandra Sasnovich, 100e au monde, qui a atteint le quatrième tour à Wimbledon en 2018. L’Américaine de 39 ans pourrait rencontrer Angelique Kerber, no 25 — qui a battu Williams en finale 2018-à la troisième ronde et Coco Gauff, no 20 – une Américaine de 17 ans qui a battu la sœur aînée de Williams, Venus, au All England Club en 2019 – à la quatrième.

Si Williams atteint les quarts de finale, son adversaire pourrait être Elina Svitolina, no 3, qui a perdu contre Halep en demi-finale il y a deux ans. Autres quarts de finale potentiels chez les dames, en fonction du tableau : Ashleigh Barty, no 1, contre Bianca Andreescu, no 5 ; Aryna Sabalenka, no 2, contre Iga Swiatek, no 7 ; et Sofia Kenin, no 4, contre Karolina Pliskova, no 8.

Parmi les affrontements intéressants chez les hommes au premier tour, notons celui de Djokovic contre l’invité Jack Draper, un Anglais de 19 ans qui était le finaliste des juniors à Wimbledon en 2018 ; le double champion Andy Murray contre Nikoloz Basilashvili, no 24 ; Ugo Humbert, no 21, contre Nick Kyrgios.

Chez les dames au premier tour, citons le match de Barty contre Carla Suárez Navarro, une Espagnole de 32 ans qui a récemment repris la compétition après avoir été soignée pour un cancer ; la championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova contre Clara Tauson, âgée de 18 ans ; et Petra Kvitova, double championne de Wimbledon, contre Sloane Stephens, la championne des Internationaux des États-Unis 2017.