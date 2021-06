(Halle) Roger Federer a réussi son entrée en scène au tournoi de Halle en disposant du joueur qualifié Ilya Ivashka, lundi.

La Presse Canadienne

Le Suisse, qui s’est retiré des Internationaux de France afin de mettre l’emphase sur la portion de la saison sur gazon, y convoitera un 11e titre en carrière.

Federer n’a jamais été brisé, en route vers une victoire de 7-6 (4), 7-5 contre le joueur de la Biélorussie, et il a réussi son seul bris du match lors du dernier jeu de la rencontre. Il présente maintenant une fiche de 69-7 en carrière à Halle, son tournoi d’échauffement sur gazon favori avant Wimbledon.

Cinq de ses huit titres en carrière à Wimbledon ont été acquis après qu’il eut triomphé à Halle lors des semaines précédentes.

Federer s’était retiré de Roland-Garros après le troisième tour la semaine dernière. Le joueur étoile a indiqué qu’il préférait préserver sa forme physique, après avoir subi deux opérations à un genou.

Il affrontera au deuxième tour le vainqueur du duel entre le Québécois Félix Auger-Aliassime et le Polonais Hubert Hurkacz. Ce sera alors le premier match d’Auger-Aliassime après s’être incliné devant le Croate Marin Cilic en finale du tournoi sur gazon de Stuttgart, en Allemagne, dimanche.

De plus, Auger-Aliassime doit entamer son tournoi en double avec Hurkacz plus tard aujourd’hui. Ils ont rendez-vous avec les Russes Karen Khachanov et Andrey Rublev.

Par ailleurs, la septième tête de série a déclaré forfait contre le Français Corentin Moutet après être passé tout près de la victoire.

Goffin a chuté au sol au deuxième set, mais il a tout de même servi pour le match à 6-1, 5-3 avant de concéder les quatre jeux suivants et d’annoncer son abandon à la fin de la manche. Le pointage était alors de 6-1, 5-7.

Pospisil plie bagage

Plus tôt lundi, le Canadien Vasek Pospisil a plié bagage dès le premier tour.

Pospisil, le 66e joueur mondial, disputait son premier match depuis le mois de mars. Il a baissé pavillon 7-6 (4), 7-6 (6) devant l’Américain Marcus Giron, 75e joueur mondial, dans ce tournoi de la série ATP 500.

Aucun joueur n’a réussi de bris de service.

Giron a remporté 89 % des points lorsque sa première balle était en jeu, tandis que Pospisil, de Vancouver, affichait un taux de réussite de 84 %.