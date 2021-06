Tennis

Roland-Garros

Djokovic, trop fort l’ancien !

(Paris) À 34 ans, Novak Djokovic a remporté son deuxième tournoi de Roland-Garros et son 19e titre du Grand Chelem, dimanche, aux dépens du Grec Stéfanos Tsitsipás, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4, et lancé un message fort aux jeunes qui veulent sa place comme aux anciens : qu’on l’aime ou pas, c’est actuellement lui le plus fort.