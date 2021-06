Pour Federer, la période « la plus importante » commence lundi

(Berlin) « C’est maintenant que commence la période la plus importante pour moi », a affirmé vendredi Roger Federer, qui débutera lundi à Halle (Allemagne) sa saison sur gazon après s’être retiré de Roland-Garros.

Agence France-Presse

Le Suisse de 39 ans, qui a de lui-même décidé de quitter le tournoi parisien avant les 8es de finale pour préserver sa santé, est un abonné du tournoi de Halle qu’il a déjà remporté dix fois, en guise de répétition annuelle avant Wimbledon (28 juin-11 juillet).

« Je veux montrer mon meilleur tennis sur gazon et jouer pour gagner », a-t-il déclaré vendredi lors d’une conférence de presse virtuelle. « Pour moi c’est très facile sur herbe, je n’ai même pas besoin d’une journée pour me sentir bien sur le gazon ».

Dès son premier entraînement à Halle, l’homme aux vingt titres du Grand Chelem était à l’aise : « J’ai senti combien tout redevient facilement automatique pour moi sur gazon ».

Ses principaux adversaires à Halle seront l’Allemand Alexander Zverev, qui devait jouer vendredi une demi-finale à Roland-Garros contre le Grec Stefanos Tsitsipas, et le numéro deux mondial Daniil Medvedev.

« Une victoire démontrerait que je suis sur la bonne voie pour retrouver la confiance et le plaisir », a poursuivi Federer, « mais le plus important, c’est que je ne me blesse pas ».