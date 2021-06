Tsitsipas bat Zverev et s’offre une première finale majeure

(Paris) Stefanos Tsitsipas était seul sur le terrain lorsqu’il a soudainement frappé un mur contre Alexander Zverev aux Internationaux de tennis de France, vendredi, avant de se ressaisir et d’obtenir une place en finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.

La Presse Canadienne

Tsitsipas, la cinquième tête de série, a défait Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 et 6-3 en demi-finales des Internationaux de tennis de France au bout d’un marathon de trois heures et demie sur le court Philippe-Chatrier. Avant ce duel, le Grec présentait pourtant une fiche peu reluisante de 0-3 en carrière en demi-finales d’un Grand Chelem.

PHOTO ANNE-CHRISTINE POUJOULAT, AGENCE FRANCE-PRESSE Alexander Zverev

Dimanche, il aura rendez-vous avec le vainqueur du match de titans entre le détenteur de 13 titres à Roland-Garros, Rafael Nadal, et le favori, Novak Djokovic.

Rafa et le Djoker doivent s’affronter pour la 58e fois de l’histoire en fin de journée, vendredi.

Tsitsipas est le premier joueur grec à se qualifier pour la finale d’un tournoi majeur, et le plus jeune à accomplir cet exploit aux Internationaux de France depuis Nadal en 2008, cinq jours après son 22e anniversaire.

Et cette ascension fulgurante n’est pas étonnante. Tsitsipas développe son jeu depuis plusieurs saisons déjà. Il s’est retrouvé dans le carré d’as de trois tournois majeurs consécutifs et mène présentement l’ATP au chapitre des victoires (39) et des victoires acquises sur la terre battue (22).

De plus, trois de ses sept titres en carrière ont été acquis sur cette surface de jeu, dont deux cette saison — au Masters de Monte-Carlo et à l’Omnium de Lyon.

La fiche de Zverev en carrière contre des membres du top 10 mondial en tournois du Grand Chelem est maintenant de 0-10. Une statistique étonnante étant donné que sa fiche contre ces mêmes joueurs dans d’autres circonstances est de 31-30.