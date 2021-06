La joueuse de tennis canadienne Bianca Andreescu a annoncé sur son compte Twitter que Sylvain Bruneau n'était plus son entraîneur.

La Presse

Sylvain Bruneau était l'entraîneur de Bianca Andreescu depuis quatre ans. Il était à ses côtés lors de sa victoire aux Internationaux des États-Unis en 2019.

« Le coeur lourd, je vous informe que mon entraîneur, mentor et ami de longue date, Sylvain Bruneau, et moi avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre relation athlète-entraîneur. Notre amitié restera éternelle. Ce furent quatre années extraordinaires. Je suis très reconnaissante pour tous les exploits que nous avons accomplis ensemble et tous nos beaux souvenirs. Sylvain était plus qu’un entraîneur... il fait partie de la famille », a écrit la joueuse sur Twitter.

Plus de détails à venir.