(Paris) La Québécoise Leylah Annie Fernandez a plié l’échine 6-1, 7-5 devant l’Américaine Madison Keys au deuxième tour des Internationaux de tennis de France, mercredi.

La Presse Canadienne

Fernandez, qui pointe au 69e échelon mondial, a plié bagage au bout d’une heure et 33 minutes de jeu sur le court no 6 à Roland-Garros. Il s’agissait du premier duel entre les deux femmes en carrière.

La jeune gauchère a commis six doubles fautes au fil de la rencontre, et elle a offert 14 balles de bris — seules cinq ont été converties par son adversaire. En comparaison, Fernandez n’a pu ravir le service de la joueuse âgée de 26 ans, 24e au monde, que deux fois en huit occasions.

La Lavalloise âgée de 18 ans a commencé la partie du mauvais pied, et elle a concédé la première manche 6-1 en seulement 28 petites minutes.

Après s’être adjugé la première manche, Keys a demandé l’intervention d’une thérapeute, pour un mystérieux malaise. Elle a toutefois pu reprendre la partie, quelques minutes plus tard.

Fernandez en a profité pour retrouver son aplomb, et elle a été beaucoup plus incisive en deuxième manche. Sauf que Keys, la 23e tête de série, a gardé son sang-froid et pris la mesure de la Canadienne.

Keys affrontera au troisième tour la Biélorusse Victoria Azarenka, 15e tête de série, qui a évincé la Danoise Clara Tauson 7-5, 6-4.

En double, l’Ontarienne Sharon Fichman et sa partenaire de jeu Giuliana Olmos ont réussi leur entrée en scène en disposant de la Russe Anna Blinkova et de la Britannique Heather Watson 6-3, 6-2. Fichman, de Toronto, et Olmos sont les neuvièmes têtes de série du double féminin.