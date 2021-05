PHOTO CHRISTOPHE ENA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Il y a des absents de taille cette année, dont Simona Halep, Denis Shapovalov et Stan Wawrinka, pour ne nommer qu’eux. Parmi ceux qui y seront, en voici quelques-uns à suivre.

Frédérick Duchesneau

La Presse

Homme

Rafael Nadal

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Rafael Nadal

Qui d’autre ? Il pourrait remporter Roland-Garros pour la 14e fois. Ahurissant. Mais ce n’est pas ce qui marquerait le plus les esprits. Dans cette lutte sans merci pour couronner le monarque de tous les temps en Grand Chelem, l’Espagnol prendrait la tête seul, avec un 21e sacre, 1 de plus que Roger Federer. Le numéro 3 mondial vient de gagner deux des quatre tournois sur terre battue auxquels il a participé (Barcelone et le Masters 1000 de Rome). La table est mise.

Novak Djokovic

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Novak Djokovic

Le numéro 1 mondial a entrepris l’année en signant une 9e réussite aux Internationaux d’Australie, son 18e Grand Chelem. Il a un titre sur l’ocre parisien, en 2016, alors qu’il avait profité du forfait de Nadal pendant la première semaine du tournoi. Djoko a connu un début de saison modeste sur terre battue, mais il a pris son rythme graduellement au fil des tournois. Toujours un peu dans l’ombre des deux légendes, le Serbe de 34 ans sait très bien qu’il porterait un très grand coup en subtilisant un Roland-Garros à l’Espagnol.

Stefanos Tsitsipas

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, ARCHIVES REUTERS Stefanos Tsitsipas

Actuel numéro 5 mondial, il a raflé deux titres sur terre battue ce printemps : Lyon la semaine dernière et, surtout, le Masters 1000 de Monte-Carlo, en avril. En plus de ces sacres, il compte deux autres finales cette année, dont celle perdue (6-4, 6-7, 7-5) à Barcelone aux mains du maître Nadal. Déchu en demi-finale à Roland-Garros l’an dernier au terme de cinq manches contre Novak Djokovic, le Grec de 22 ans semble prêt à passer à l’étape suivante. Il est celui qui a le plus joué en 2021 avec 41 matchs.

Andrey Rublev

PHOTO JOSEP LAGO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Andrey Rublev

Il est un peu relégué au second plan derrière Daniil Medvedev parmi l’élite russe. Mais attention à Rublev. Il a battu Rafael Nadal en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo le mois dernier. Un Nadal en début de rodage, soit, mais tout de même. Il a un titre cette année et occupe son meilleur classement à vie, au 7e rang mondial. Un sérieux prétendant ? Sans doute pas. Mais à ne pas négliger. L’an dernier, il avait été écarté par Tsitsipas en quarts de finale.

Roger Federer

PHOTO DENIS BALIBOUSE, ARCHIVES REUTERS Roger Federer

Tout a été dit sur Roger. Sa simple présence sera un bonheur pour ses fans, lui qui n’en sera qu’à son deuxième Roland-Garros en six ans. Mais jamais les attentes n’ont été aussi basses à l’endroit de celui qui occupe en ce moment le 8e rang mondial. Son activité récente est très simple à résumer. 2020 : battu en demi-finale par Djokovic aux Internationaux d’Australie. 2021 : une victoire en trois matchs (0-1 sur terre battue) depuis son retour au jeu en mars. Entre les deux, une autre intervention chirurgicale au genou droit. Mais il est toujours là. Profitons-en.

Femmes

Iga Swiatek

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Iga Swiatek

Au sommet de son art, elle semble intouchable. Vainqueure à Roland-Garros l’an dernier, elle n’avait pas perdu plus de cinq jeux dans un match de toute la quinzaine ! Puis, au tournoi de catégorie 1000 de Rome, il y a deux semaines, la Polonaise a humilié son adversaire 6-0, 6-0 en finale. Une qualifiée ? Non. Karolina Pliskova, ex-numéro 1 mondiale et toujours membre du top 10. Swiatek est actuellement 9e dans la hiérarchie. Tout ça avant même d’atteindre la vingtaine, ce qui sera chose faite en ce premier lundi du tournoi.

Ashleigh Barty

PHOTO GREGORIO BORGIA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ashleigh Barty

Elle est toujours numéro 1. Et son seul titre majeur à ce jour a justement été acquis à la porte d’Auteuil, en 2019. La petite Australienne de 5 pi 5 po ne semble pas récolter la reconnaissance due à la première mondiale, mais un deuxième Roland-Garros pourrait contribuer à modifier cette perception. Dans sa préparation printanière, elle a remporté le tournoi de catégorie 500 de Stuttgart contre Aryna Sabalenka, avant de s’incliner en finale contre cette même adversaire au tournoi suivant (Madrid, catégorie 1000).

Cori Gauff

PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cori « Coco » Gauff

Comment ne pas parler de Coco Gauff ? Elle a tout juste 17 ans et occupe désormais le 25e rang mondial, alors qu’elle vient de remporter haut la main le tournoi de catégorie 250 d’Émilie-Romagne, en Italie. La semaine précédente, à Rome, elle avait perdu une bonne bataille devant Iga Swiatek en demi-finale (7-6, 6-3). Ces deux résultats doivent en faire une cliente sérieuse pour ce Roland-Garros. Sait-on jamais. La WTA ne compte pas d’équivalent féminin de Rafael Nadal. D’ailleurs, les sept dernières éditions ont couronné des championnes différentes.

Aryna Sabalenka

PHOTO GABRIEL BOUYS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Aryna Sabalenka

Tel que nous l’avons écrit dans le segment sur Ashleigh Barty, les deux joueuses viennent de s’affronter coup sur coup dans des finales en Allemagne et en Espagne. Une victoire de chaque côté. La solide Bélarusse de 23 ans pointe au 4e échelon mondial et revendique déjà 10 titres en carrière. Son meilleur résultat à Roland-Garros est un troisième tour l’an dernier. A priori, rien pour écrire à sa mère. Mais depuis sa première présence, elle fait un tour supplémentaire d’année en année. Avec la confiance accumulée récemment, elle pourrait brûler les étapes cette fois.

Serena Williams

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Serena Williams

Eh oui, on y revient. Serena mettra-t-elle finalement la main sur ce 24e titre majeur qui lui permettrait de rejoindre Margaret Court au sommet ? L’Américaine, à quelques mois de la quarantaine, a des références à Roland-Garros, mais ce Grand Chelem est de loin celui où elle a connu le moins de succès : « seulement » trois titres, en 2002, 2013 et 2015. Actuellement numéro 8 mondiale, elle n’a gagné qu’un de ses trois matchs préparatoires sur terre battue. Son plus récent triomphe en Grand Chelem remonte à 2017.