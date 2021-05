L’Espagnol pourrait passer à l’histoire au terme du tournoi qui se met en branle ce dimanche. Quant aux Canadiens, au nombre de sept en simple aux Internationaux d’Australie, ils ne sont que quatre cette fois. Survol en six temps.

Frédérick Duchesneau

La Presse

Rafael Nadal, 3e mondial

Pourquoi pas 14 ?

La domination de Rafael Nadal à Roland-Garros se décline en une succession quasi infinie de chiffres aussi renversants les uns que les autres. En voici deux, glanés dans un quiz de l’Agence France-Presse :

En battant Novak Djokovic en finale l’an dernier, il a signé sa 100 e victoire dans ce tournoi. Contre seulement deux défaites : Robin Soderling en ronde des 16 en 2009 – ce qui avait conduit Roger Federer vers son seul triomphe à Roland-Garros – et Novak Djokovic en quarts de finale en 2015. C’est tout.

victoire dans ce tournoi. Contre seulement deux défaites : Robin Soderling en ronde des 16 en 2009 – ce qui avait conduit Roger Federer vers son seul triomphe à Roland-Garros – et Novak Djokovic en quarts de finale en 2015. C’est tout. L’Espagnol est sur une séquence de 28 victoires de suite à Roland-Garros… au troisième rang parmi ses plus longues dans ce majeur. Entre ses 2 seuls revers sur la terre battue de Paris, il avait remporté 39 matchs d’affilée.

Le Majorquin vient d’achever sa préparation en enlevant son 10e Masters 1000 de Rome face à celui qui représente toujours sa principale menace : Novak Djokovic. Un bon coup pour la confiance, si besoin il y avait. Mais de toutes les statistiques, les deux plus simples demeurent les plus marquantes. Dix jours après son 35e anniversaire, il pourrait engranger un 14e titre à Roland-Garros. Et un 21e Grand Chelem. Ce qui le placerait seul en tête.

Adversaire au premier tour : Alexei Popyrin

Félix Auger-Aliassime, 21e mondial

« Je ne me donne pas de limites »

PHOTO GABRIEL BOUYS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Félix Auger-Aliassime

On a tendance à l’oublier : Félix Auger-Aliassime n’a que 20 ans. Le Québécois n’a toujours pas gagné un match à Roland-Garros, mais l’échantillon est nécessairement très mince. Stoppé en qualifications en 2018, il n’a pas pris part au tournoi l’année suivante et s’est incliné d’entrée contre le Japonais Yoshihito Nishioka l’automne dernier. En Grand Chelem, il a cependant atteint la ronde des 16 aux plus récents Internationaux des États-Unis et d’Australie. Depuis la mi-avril, Auger-Aliassime a participé à cinq tournois sur terre battue, récoltant quatre victoires, dont deux impressionnantes contre Denis Shapovalov et Diego Schwartzman. « Je ne me donne pas de limites pour Roland-Garros cette année », a dit en entretien avec TV5 monde le nouveau protégé de Toni Nadal, également toujours entraîné par Frédéric Fontang. Statistique intéressante : bien que moins efficace dans ce département sur terre battue, Auger-Aliassime est cinquième sur le circuit cette année pour le taux de balles de bris converties, toutes surfaces confondues. Alors, à quoi s’attendre du jeune Québécois ? Difficile à prédire. Mais il est permis de croire qu’il aborde ce Roland-Garros dans de meilleures dispositions que les précédents.

Adversaire au premier tour : Andreas Seppi

Leylah Annie Fernandez, 69e mondiale

La progression se poursuit

PHOTO CHRISTOPHE ENA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Leylah Annie Fernandez

La Québécoise, âgée de 18 ans seulement, continue de gravir les échelons. Au 88e rang mondial à la conclusion de la saison 2020, la petite gauchère en a gagné 19 autres cette année. Au passage, elle a mis le grappin sur un premier titre, à Monterrey, en mars. Sa saison sur terre battue n’est toutefois pas très concluante jusqu’ici : 2-4, dont deux revers dès le premier tour des qualifications des tournois de catégorie 1000 de Madrid et de Rome. La confiance n’est donc probablement pas à son paroxysme en ce moment. En contrepartie, c’est à Roland-Garros qu’elle a enregistré son meilleur résultat en Grand Chelem. Un troisième tour l’automne dernier, éliminée par la Tchèque Petra Kvitova, détentrice de 28 titres, dont 2 Wimbledon. Il y a plus déshonorant. Cela dit, Fernandez devra faire attention aux doubles fautes. Elle vient au 10e rang de la WTA à chapitre, avec 98 en seulement 16 matchs (ce qui exclut ses 3 en qualifications et ses 2 en Coupe Billie Jean King). Toutes les joueuses qui la devancent dans cette colonne peu enviable ont disputé au moins 20 rencontres. Mais elle est si jeune…

Adversaire au premier tour : Anastasia Potapova

Bianca Andreescu, 7e mondiale

Le mystère

PHOTO JAIMI JOY, ARCHIVES REUTERS Bianca Andreescu

Quelle Bianca Andreescu foulera le court de Roland-Garros ? En fait, pas tant laquelle que dans quel état sera-t-elle ? En pleine possession de ses moyens, on le sait, l’Ontarienne de 20 ans est l’une des meilleures du circuit. Elle montre une fiche de 11-3 cette saison depuis le retour de son absence qui a duré une quinzaine de mois en raison d’une blessure à un genou. Sauf qu’elle vient de se retirer du tournoi de Strasbourg après deux victoires convaincantes à cause de douleurs à l’abdomen. « Je ne pense pas que ce soit quelque chose de sérieux, a-t-elle affirmé. Mais comme j’ai subi beaucoup de blessures par le passé et que je les ai simplement aggravées, je veux apprendre de ces erreurs. » Précédemment cette année, elle a subi une blessure à un pied en finale à Miami, puis raté des tournois importants après avoir contracté la COVID-19. À sa seule présence à Roland-Garros, en 2019, elle a remporté son premier tour avant de déclarer forfait. Ce match et les deux à Strasbourg constituent la totalité de son expérience sur terre battue au niveau WTA…

Adversaire au premier tour : Tamara Zidansek

Milos Raonic, 18e mondial

Peu d’attentes

PHOTO KELLY DEFINA, ARCHIVES REUTERS Milos Raonic

Il est toujours là, malgré ses nombreuses blessures. Et, à 30 ans, Milos Raonic se trouve même trois échelons plus haut que son compatriote Félix Auger-Aliassime. Au service, le Canadien originaire du Monténégro ne ralentit pas. Il est premier de l’ATP cette année pour la proportion de points remportés sur le premier service et pour le pourcentage de jeux gagnés au service. Mais ajoutons de gros bémols. D’abord, il n’a joué que 11 matchs (7-4), son plus récent en mars, à Miami. Et, surtout, tous sur surface dure. Il se présente donc à Roland-Garros sans match préalable sur terre battue. De toute façon, tous savent qu’il n’est évidemment pas dans son élément sur cette surface. De ses 23 présences dans des finales, 1 seule est survenue sur terre battue, une défaite à Istanbul en 2017. Sa dernière apparition à Roland-Garros remonte d’ailleurs à cette année-là, lorsqu’il a été sorti en ronde des 16 par l’Espagnol Pablo Carreno Busta. Et sa meilleure prestation à la porte d’Auteuil : quart de finale contre Novak Djokovic en 2014.

Adversaire au premier tour : Thiago Monteiro

Roland-Garros

Une quinzaine un peu plus festive

PHOTO CHRISTOPHE SIMON, AGENCE FRANCE-PRESSE Roland-Garros accueille habituellement un demi-million de spectateurs.

Ce ne sera pas un Roland-Garros habituel avec son demi-million de spectateurs. Mais pas la triste édition 2020, tout de même. D’abord, l’épreuve majeure sur terre battue retrouve la place qu’elle occupe normalement au calendrier, la fin du printemps. L’an dernier, elle s’était jouée dans le vent et le froid du début de l’automne parisien. Ensuite, le tournoi 2021 sera disputé devant sept fois plus de gens que le précédent. Il a été reporté d’une semaine récemment afin de pouvoir recevoir un maximum d’amateurs. En septembre et en octobre derniers, l’organisation n’avait pu accueillir que 15 000 spectateurs. Cette fois, 108 000 billets étaient offerts, nombre de ces ventes étant cependant des entrées générales, et non des accès au court central. L’évènement retrouve néanmoins une partie de sa dimension festive, comme l’a lui-même dit le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton, en entrevue avec La Presse, il y a une dizaine de jours. Pas suffisamment, mais c’est le début d’un retour vers la normalité, souhaite-t-il, comme nous tous. Par ailleurs, contrairement aux autres tournois, les bourses n’ont pas été revues à la baisse pour les tournois du Grand Chelem, a-t-il précisé.