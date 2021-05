(Paris) Rafael Nadal, le roi de la terre battue parisienne, a désormais une statue à son effigie à Roland-Garros.

Agence France-Presse

L'oeuvre en acier inoxydable de l'artiste espagnol Jordi Díez Fernandez mesure trois mètres de haut et accueille les visiteurs à proximité du court Philippe-Chatrier, où l'Espagnol a remporté 13 titres.

« Je veux remercier la Fédération française de tennis et Roland-Garros pour avoir voulu mettre une statue de moi dans un lieu si important du sport. Remercier aussi le président actuel, et le précédent pour avoir promu cette idée. Remercier de l’affection et du soutien. Ici, je me sens à la maison. Je remercie tous les gens qui travaillent à Roland-Garros, qui font que je m’y sens heureux, que je me sens l’un d’entre eux, et que quand j’arrive ici, je ressens une joie particulière », a indiqué Nadal.

« En définitive c’est vrai que ce que j’ai accompli à Paris, même si je n’aime pas dire ça, c’est quelque chose de très, très spécial. Je suis reconnaissant et je comprends le geste : j’ai accompli quelque chose qu’il était très difficile d’imaginer. »